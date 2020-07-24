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Freitag, 24.07.2020 - 10:00
3 min

Frechenhäuser hilft in Krisengebieten: Zwischen Leid und Dankbarkeit

Peter Wolff aus Angelburg-Frechenhausen war vor 50 Jahren in Erdbebengebieten im Einsatz. Für das Deutsche Rote Kreuz half er in der Türkei, in Peru und Nicaragua.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf

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Fotos

Helfer tragen eines der Iglus (oben l.) die für die obdachlos gewordenen Menschen vor Ort im Erdbebengebiet in der Türkei produziert wurden.Peter Wolff (oben r. Zweiter von links) im Kreise von anderen DRK-Einsatzkräften. Der Frechenhäuser hat zu jedem Hilfseinsatz ein Fotoalbum (unten l.) angelegt. In der Türkei hat sich Peter Wolff vor einem vom Erdbeben zerstörten Haus fotografieren lassen.i. Fotos Peter Wolff/Mark Adel

Helfer tragen eines der Iglus (oben l.) die für die obdachlos gewordenen Menschen vor Ort im Erdbebengebiet in der Türkei produziert wurden.Peter Wolff (oben r. Zweiter von links) im Kreise von anderen DRK-Einsatzkräften. Der Frechenhäuser hat zu jedem Hilfseinsatz ein Fotoalbum (unten l.) angelegt. In der Türkei hat sich Peter Wolff vor einem vom Erdbeben zerstörten Haus fotografieren lassen.i. Fotos Peter Wolff/Mark Adel

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Angelburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Angelburg Frechenhausen
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