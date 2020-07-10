Freitag,
10.07.2020 - 11:00
2 min
Frechenhäuser Tretbecken ist wieder geöffnet
Das Tretbecken zwischen Frechenhausen und Bottenhorn kann ab sofort wieder genutzt werden. Aus Schutz vor Corona gelten aber Einschränkungen.
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
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