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Freitag, 10.07.2020 - 11:00
2 min

Frechenhäuser Tretbecken ist wieder geöffnet

Das Tretbecken zwischen Frechenhausen und Bottenhorn kann ab sofort wieder genutzt werden. Aus Schutz vor Corona gelten aber Einschränkungen.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Freuen sich über das wiedereröffnete Tretbecken:Vorsitzender Christian Schneider, Helfer Stefan Rotter, Bürgermeister Thomas Beck und Vorstandsmitglied Andreas Stute. Foto: Mark Adel

Freuen sich über das wiedereröffnete Tretbecken:Vorsitzender Christian Schneider, Helfer Stefan Rotter, Bürgermeister Thomas Beck und Vorstandsmitglied Andreas Stute. Foto: Mark Adel

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Fotos
Freuen sich über das wiedereröffnete Tretbecken:Vorsitzender Christian Schneider, Helfer Stefan Rotter, Bürgermeister Thomas Beck und Vorstandsmitglied Andreas Stute. Foto: Mark Adel

Freuen sich über das wiedereröffnete Tretbecken:Vorsitzender Christian Schneider, Helfer Stefan Rotter, Bürgermeister Thomas Beck und Vorstandsmitglied Andreas Stute. Foto: Mark Adel

Der Frechenhäuser Heimatpflege- und Vogelschutzverein hat auch eine neue Bank aufgestellt. Foto: Mark Adel

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