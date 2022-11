Gönnern gedenkt weiterhin der Kriegsopfer

Am Ehrenmal auf dem Friedhof in Gönnern soll weiterhin der Opfer von Krieg und Vertreibung gedacht werden. (© Adel)

ANGELBURG-GÖNNERN - Angelburg-Gönnern (mad). In Gönnern wird es zum Volkstrauertag weiterhin einen Gottesdienst und eine Kranzniederlegung am Ehrenmal geben. Darüber hat Ortsvorsteher Jürgen Hoffmann in der jüngsten Ortsbeiratssitzung informiert.

Hoffmann berichtete von dem Arbeitskreis, an dem neben den drei Ortsvorstehern unter anderem weitere Vertreter der Gemeinde, der Kirchen und Glaubensgemeinschaften sowie Interessierte teilnahmen. Ziel war, über die Zukunft des Volkstrauertags zu sprechen. "Eine wirkliche Einigkeit hat es nicht gegeben", sagte Hoffmann. "Die Meinungen gehen auseinander."

Man habe sich aber innerhalb des Arbeitskreises darauf verständigt, dass in den drei Ortsteilen Gottesdienste stattfinden sollen, anschließend werden Kränze zum Gedenken der Kriegsopfer an den Ehrenmalen niedergelegt werden. Abends hält Fernsehjournalist Jochen Schmidt im Gemeindlichen Zentrum Lixfeld einen Vortrag über den Umgang von Medien mit Krieg. "Das soll ein neuer Impuls für den Volkstrauertag sein", erklärte der Ortsvorsteher.