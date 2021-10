Hochwasserschutz startet in Gönnern

Diese Wiese in Gönnern soll so gestaltet werden, dass sich der Gansbach bei Hochwasser ausbreiten kann. Foto: Mark Adel

ANGELBURG-GÖNNERN - Angelburg-Gönnern. Die drei Angelburger Ortsteile sollen stärker für Hochwasser geschützt werden. Die Gemeinde plant deshalb den Kauf einer Wiese in Gönnern, auf der sich Wasser ausbreiten kann. Das soll aber nur der erste Schritt sein. Die Gemeindevertretung hat einstimmig zugestimmt.

Schon kurz nach den verheerenden Überschwemmungen im Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Sommer hatten Bürgermeister Thomas Beck (SPD) und Bauamtsleiter Stephan Gessner angekündigt, sich verstärkt mit dem Schutz vor den Folgen von Naturkatastrophen zu befassen. Der Antrag der Verwaltung war nun der erste Schritt. "Wir haben einen Bach, der durch alle Ortsteile fließt", sagte Beck in der Sitzung der Gemeindevertretung. Durch den geraden Verlauf könne der zum "Highway" werden, durch die Wassermassen in hoher Geschwindigkeit fließen.

Hinzu kommt: "Die Einschläge werden kürzer, was Hochwasser angeht." Was bislang noch als "Jahrhunderthochwasser" galt, könne auch in kürzeren Abständen drohen. "Es gibt deutliche Anzeichen, dass sich solche Starkregenereignisse häufiger entwickeln können und punktuell zuschlagen", sagte der Rathauschef. Er habe eine Fließpfadkarte des Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) angefordert, von der er sich weitere Informationen erhoffe.

WAS MACHT DER ORTSBEIRAT? Was passiert, wenn der Ernstfall eintritt und ein verheerendes Hochwasser Frechenhausen überschwemmt? Wenn Strom und Mobilfunknetz ausfallen? Das wollte der Frechenhäuser Ortsvorsteher und CDU-Fraktionschef Heinz-Ludwig Interthal von Bürgermeister Thomas Beck wissen. "Gibt es einen Maßnahmenkatalog, wie wir uns als Ortsbeirat zu verhalten haben, wenn es zum worst case kommt", fragte er. Der Rathauschef verwies auf die technische EinsatzleitungGemeinde, Kreis und Feuerwehr würden sich in einem solchen Fall mit den nötigen Maßnahmen befassen. Als Standort dieser Einsatzleitung sei das Feuerwehrgerätehaus in Gönnern vorgesehen. Welche Möglichkeiten es zur Kommunikation gebe, könne er nicht direkt beantworten, sagte Beck auf Nachfrage von Interthal.

Die Wiese befindet sich zentral in Gönnern. In dem Bereich soll der Gansbach renaturiert werden, also ein breiteres Bachbett bekommen sowie mehr Platz, um sich nach starken Regenfällen auszubreiten. Dadurch würde auch die Fließgeschwindigkeit verringert werden. Zugleich diene das dem Naturschutz, sagte Beck. Derzeit steht das Grundstück zum Verkauf. Es ist in Privatbesitz, die Kaufinteressentin ist laut Beck ebenso eine Privatperson. Deshalb ist die Gemeinde tätit geworden: Sie will von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und damit verhindern, dass das Areal bebaut wird. In einer ersten, groben Vorplanung ist die Verlegung des Bachlaufs vorgesehen. Die Kosten für den Kauf des Grundstücks belaufen sich auf 77 000 Euro.

Die Menschen im Gansbachtal haben schon in Erfahrung mit Hochwasser, unter anderem kam es 2006 und 2011 zu Überschwemmungen. Darauf verwies der Lixfelder Ortsvorsteher Matthias Beck (BGL/FWG). Er wollte wissen, warum die Gemeinde mit dem Hochwasserschutz ausgerechnet in Gönnern starte. "Lixfeld und Frechenhausen waren die Ortsteile, die am meisten betroffen waren." Das sei vermutlich auch bei möglichen künftigen Katastrophen so, weil der Gansbach erst durch diese beiden Ortsteile fließt, bevor er Gönnern erreicht. "Warum beginnt man im letzten Ort?" Schon zwischen Lixfeld und Hirzenhain-Bahnhof müsse das Wasser abgefangen werden.

Bauamtsleiter Stephan Gessner verwies auf den gerade konkreten Verkaufsplan des Grundstückseigentümers. Weitere Maßnahmen sollten ebenfalls geplant werden. "Zwischen den Ortschaften muss was passieren, das ist ganz klar." Allerdings sie es dort schwieriger, an die Flächen zu kommen. Zudem solle in Gönnern gerade das Seniorenheim Aßmannsmühle vor Überschwemmungen geschützt werden. Auch Heinz-Ludwig Interthal forderte, die anderen Ortsteile mit in den Blick zu nehmen: "Wir haben auch in Lixfeld und Frechenhausen Gebäude, die schützenswert sind." Das bestätigte der Bürgermeister: "Es muss der gesamte Verlauf betrachtet werden und bedarf eine Fülle an einzelnen Maßnahmen." Als Reaktion auf die vergangenen Überschwemmungen hat die Gemeinde ein Hochwasserschutzkonzept erstellen lassen, das seit 2011 vorliegt und eine Grundlage für die weiteren Planungen sein soll - die Renaturierung des Gansbachs in Gönnern ist darin aber nicht aufgeführt. Trotz des des Überschwemmungsgebiets könnte ein anderer Eigentümer theoretisch auf der Wiese bauen, sagte Gessner auf Nachfrage von Marcus Schwarz (CDU), der wissen wollte, ob eine Bebauung überhaupt genehmigungsfähig sei.

Ähnliche Kritik übte auch Wilhelm Düringer (SPD). "Das ist ein Problem, mit dem fast alle Kommunen an Gewässern zu tun haben", sagte er: "Wie kann es sein, dass sich ein Überschwemmungsgebiet und ein Bebauungsplan so überschneiden?"

Marcus Schwarz wies darauf hin, dass die Wiese bislang als Festplatz genutzt wurde. Dafür müsse dann ein Ersatz gesucht werden.

Der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Bauausschuss befürworteten einstimmig den Grundstückskauf, das direkt im Anschluss tagende Parlament fällte den Beschluss ebenso einmütig. Stephan Gessner rechnet mit einer Umsetzung frühestens im Jahr 2023, "eher 2024".