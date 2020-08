4 min

Kreis investiert 1,5 Millionen Euro in die Schulen

Ferienzeit ist Bauzeit: Der Landkreis Marburg-Biedenkopf steckt in diesem Sommer 1,5 Millionen Euro in seine Schulen, um ramponierte Turnhallen und Klassenräume wieder in Schuss zu bringen.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach