Freitag, 07.08.2020 - 13:05
4 min
Kreis investiert 1,5 Millionen Euro in die Schulen
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
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DER KREIS ALS SCHULTRÄGER
Für 64 Schulen an 73 Standorten ist der Landkreis Marburg-Biedenkopf zuständig. Dazu gehören 42 Grundschulen, 15 weiterführende Schulen, fünf Förderschulen und zwei Berufliche Schulen.
Der Kreis muss dabei den kompletten Schulbetrieb rund um den Unterricht sicherstellen. Er ist für die Gebäude, deren Unterhaltung, Sanierung und Funktionsfähigkeit, die Reinigung, die Einrichtung vom Papierkorb über Tische und Stühle bis hin zur Tafel, den Pausengong oder das Toilettenpapier zuständig.
Auch die Hausmeister und das Personal in den Sekretariaten der Schulen schickt der Kreis. Das Land Hessen stellt Lehrkräfte und Bücher.
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