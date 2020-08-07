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Freitag, 07.08.2020 - 13:05
4 min

Kreis investiert 1,5 Millionen Euro in die Schulen

Ferienzeit ist Bauzeit: Der Landkreis Marburg-Biedenkopf steckt in diesem Sommer 1,5 Millionen Euro in seine Schulen, um ramponierte Turnhallen und Klassenräume wieder in Schuss zu bringen.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Für rund 160 000 Euro lässt der Kreis das Dach der Turnhalle an der Gansbachtalschule in Lixfeld sanieren. Foto: Michael Tietz

Für rund 160 000 Euro lässt der Kreis das Dach der Turnhalle an der Gansbachtalschule in Lixfeld sanieren. Foto: Michael Tietz

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Fotos
Für rund 160 000 Euro lässt der Kreis das Dach der Turnhalle an der Gansbachtalschule in Lixfeld sanieren. Foto: Michael Tietz

Für rund 160 000 Euro lässt der Kreis das Dach der Turnhalle an der Gansbachtalschule in Lixfeld sanieren. Foto: Michael Tietz

Mit Sicherheitsabstand auf dem Gerüst: Dachdecker Hans-Jürgen Simon (links), Konrektorin Katharina Santo, Kreis-Schuldezernent Marian Zachow und Anika Lotter vom Fachbereich Schule und Gebäudemanagement des Kreises verschaffen sich vor Ort ein Bild von den Arbeiten an der Turnhalle in dem Angelburger Ortsteil Lixfeld. Foto: Michael Tietz

Mit Sicherheitsabstand auf dem Gerüst: Dachdecker Hans-Jürgen Simon (links), Konrektorin Katharina Santo, Kreis-Schuldezernent Marian Zachow und Anika Lotter vom Fachbereich Schule und Gebäudemanagement des Kreises verschaffen sich vor Ort ein Bild von den Arbeiten an der Turnhalle in dem Angelburger Ortsteil Lixfeld. Foto: Michael Tietz

Das Dach der Turnhalle der Gansbachtalschule in Lixfeld bekommt in den Sommerferien ein neues Dach - die Mitarbeiter der Firma Simon Bedachungen aus Herzhausen geben trotz hochsommerlicher Temperaturen Vollgas. Foto: Michael Tietz

Das Dach der Turnhalle der Gansbachtalschule in Lixfeld bekommt in den Sommerferien ein neues Dach - die Mitarbeiter der Firma Simon Bedachungen aus Herzhausen geben trotz hochsommerlicher Temperaturen Vollgas. Foto: Michael Tietz

Für rund 160 000 Euro lässt der Kreis das Dach der Turnhalle an der Gansbachtalschule in Lixfeld sanieren. Foto: Michael Tietz

Für rund 160 000 Euro lässt der Kreis das Dach der Turnhalle an der Gansbachtalschule in Lixfeld sanieren. Foto: Michael Tietz

Für rund 160 000 Euro lässt der Kreis das Dach der Turnhalle an der Gansbachtalschule in Lixfeld sanieren. Foto: Michael Tietz

Für rund 160 000 Euro lässt der Kreis das Dach der Turnhalle an der Gansbachtalschule in Lixfeld sanieren. Foto: Michael Tietz

Das Dach der Turnhalle der Gansbachtalschule in Lixfeld bekommt in den Sommerferien ein neues Dach - die Mitarbeiter der Firma Simon Bedachungen aus Herzhausen geben trotz hochsommerlicher Temperaturen Vollgas. Foto: Michael Tietz

Das Dach der Turnhalle der Gansbachtalschule in Lixfeld bekommt in den Sommerferien ein neues Dach - die Mitarbeiter der Firma Simon Bedachungen aus Herzhausen geben trotz hochsommerlicher Temperaturen Vollgas. Foto: Michael Tietz

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DER KREIS ALS SCHULTRÄGER

Für 64 Schulen an 73 Standorten ist der Landkreis Marburg-Biedenkopf zuständig. Dazu gehören 42 Grundschulen, 15 weiterführende Schulen, fünf Förderschulen und zwei Berufliche Schulen.

Der Kreis muss dabei den kompletten Schulbetrieb rund um den Unterricht sicherstellen. Er ist für die Gebäude, deren Unterhaltung, Sanierung und Funktionsfähigkeit, die Reinigung, die Einrichtung vom Papierkorb über Tische und Stühle bis hin zur Tafel, den Pausengong oder das Toilettenpapier zuständig.

Auch die Hausmeister und das Personal in den Sekretariaten der Schulen schickt der Kreis. Das Land Hessen stellt Lehrkräfte und Bücher.

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