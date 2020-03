Lixfelder möchten noch mehr üben

Thomas Beck (v.l.), der stellvertretende Gemeindebrandinspektor Markus Pfeffer, Wehrführer Felix Luy (v.r.) und Gemeindebrandinspektor Volker Gerhardt befördern Marcel Seeboth zum Oberfeuerwehrmann und ehren Bodo Dietz und Jörg Schade für langjährige Mitgliedschaft. (Foto: Sascha Valentin)

ANGELBURG-LIXFELD - Auch wenn die Lixfelder Feuerwehr mit einer Quote von 29 Atemschutzgeräteträgern bei 32 aktiven Kameraden einen der Spitzenplätze im Landkreis einnimmt, wurde in deren Jahreshauptversammlung Kritik daran laut, dass die Zahl der Übungseinheiten auf der Atemschutzstrecke in Marburg reduziert wurde.

Gemeindebrandinspektor sucht nach Lösungen

Zwölf Kameraden weniger als bisher können dort aufgenommen werden, stellte Gemeindebrandinspektor Volker Gerhardt in der Versammlung fest. Er werde sich deswegen als Konsequenz daraus nach anderen Möglichkeiten umschauen, damit seine Kameraden den jährlich erforderlichen Gang über den Übungsparcour auch weiterhin absolvieren können, betonte er.

Auch Bürgermeister Thomas Beck (SPD) wies darauf hin, wie wichtig eine gute und umfangreiche Ausbildung für die Arbeit der Feuerwehren ist. Er dankte dabei stellvertretend für alle den neun Feuerwehrleuten, die im vergangenen Jahr an Lehrgängen und Seminaren teilgenommen haben. Diese Ausbildungen machten die Wehrleute nicht nur für sich persönlich, stellte Beck fest. „Ihr dient dann auch als Multiplikatoren für eure Kameraden vor Ort.“

Weiter ging der Bürgermeister auf einen Hinweis Gerhardts auf eine feuchte Stelle im Mauerwerk im Lixfelder Gerätehaus ein. Dieser Schwachpunkt soll im Zuge der geplanten Fassadensanierung des Gemeindlichen Zentrums mit beseitigt werden, sagte Beck.

Dass man als Feuerwehrmann auf alle Eventualitäten vorbereitet sein muss, zeigte Wehrführer Felix Luy in seinem Bericht des vergangenen Einsatzjahres der Lixfelder Wehr. Elfmal wurde alarmiert, wobei das Einsatzspektrum vom Kaminbrand, einer Türöffnung, Tragehilfen und Wasser im Keller bis zu einer brennenden Gasflasche reichte. Diese Vielfalt erfordere eine gute Vorbereitung, sagte Luy. Die entsprechende Erfahrung vermittelten die regelmäßigen Übungen.

Einen besonderen Dank sprach er in diesem Zusammenhang Alexander Gerhardt, Volker Gerhardt, Markus Pfeffer, Holger Spies, Christoph Weber und Bodo Dietz aus, die neben ihm selbst auch an allen Übungen teilgenommen haben.

Schließlich standen auch Ehrungen an. Dabei wurde Manfred Heß für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Seit 40 Jahren gehört Bodo Dietz der Feuerwehr an. Karsten Schneider, Lars Gauck und Günther Köhl wurden für 25 Jahre passive und Jörg Schade für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt.