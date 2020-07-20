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Montag, 20.07.2020 - 11:30
3 min

Neue Besitzer für Angelburger Kirche gefunden

Die Angelburger Kirche wird zum Wohnhaus und der Beichtraum zur Dusche: Ein Paar aus Bad Endbach will die leer stehende ehemalige katholische Kirche in Gönnern umbauen.

Von Sascha Valentin
Thomas Bubinger hat genaue Vorstellungen, wie der Charakter der Kirche erhalten bleibt. So will er das Glasbild hinter dem Altar künftig von außen anstrahlen und es so zum Leuchten bringen. Foto: Sascha Valentin

Thomas Bubinger hat genaue Vorstellungen, wie der Charakter der Kirche erhalten bleibt. So will er das Glasbild hinter dem Altar künftig von außen anstrahlen und es so zum Leuchten bringen. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Thomas Bubinger hat genaue Vorstellungen, wie der Charakter der Kirche erhalten bleibt. So will er das Glasbild hinter dem Altar künftig von außen anstrahlen und es so zum Leuchten bringen. Foto: Sascha Valentin

Thomas Bubinger hat genaue Vorstellungen, wie der Charakter der Kirche erhalten bleibt. So will er das Glasbild hinter dem Altar künftig von außen anstrahlen und es so zum Leuchten bringen. Foto: Sascha Valentin

Die verschiedenen Ebenen und der offene Sichtbeton sind genau nach dem Geschmack von Nicole Theis und Thomas Bubinger und sollen auch in dem Wohnhaus so bestehen bleiben. Foto: Sascha Valentin

Die verschiedenen Ebenen und der offene Sichtbeton sind genau nach dem Geschmack von Nicole Theis und Thomas Bubinger und sollen auch in dem Wohnhaus so bestehen bleiben. Foto: Sascha Valentin

Auch das äußere Erscheinungsbild der Kirche wollen die beiden neuen Besitzer nicht verändern. Am liebsten wäre ihnen sogar, wenn das Kreuz weiter auf der Spitze thronen könnte. Foto: Sascha Valentin

Auch das äußere Erscheinungsbild der Kirche wollen die beiden neuen Besitzer nicht verändern. Am liebsten wäre ihnen sogar, wenn das Kreuz weiter auf der Spitze thronen könnte. Foto: Sascha Valentin

Die Krypta neben dem Gemeindesaal soll künftig das Schlafzimmer beherbergen. Foto: Sascha Valentin

Die Krypta neben dem Gemeindesaal soll künftig das Schlafzimmer beherbergen. Foto: Sascha Valentin

Genug Platz dürften Nicole Theis und Thomas Bubinger künftig in ihrem neuen Wohnzimmer haben. Der Gemeindesaal bietet eine Fläche von 100 Quadratmetern. Helmut Haschke (links) führt die beiden durch das Gebäude. Foto: Sascha Valentin

Genug Platz dürften Nicole Theis und Thomas Bubinger künftig in ihrem neuen Wohnzimmer haben. Der Gemeindesaal bietet eine Fläche von 100 Quadratmetern. Helmut Haschke (links) führt die beiden durch das Gebäude. Foto: Sascha Valentin

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