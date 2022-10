SSV "Schwalbe" Lixfeld ist unterwegs im Harz

Die Wanderabteilung vom SSV "Schwalbe" Lixfeld ist im Harz unterwegs. Eine Station sind die Sandsteinhöhlen am Rengenstein. Foto: SSV "Schwalbe" Lixfeld

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ANGELBURG-LIXFELD - Die Wanderabteilung des SSV "Schwalbe" Lixfeld war vier Tage lang im Harz unterwegs. Ziel war Blankenburg. 25 Wanderer wurden dort bereits am Anreisetag von einem Führer auf dem Platenberg erwartet, unterhalb der Festung Regenstein. Unter anderem bestaunten sie auf der Tour die Sandsteinhöhlen. Dort finden heute noch Ritterspiele und Theateraufführungen statt, berichtet Ursula Spies, die Vorsitzende der Wanderabteilung, in einer Presseerklärung.

Die Wanderung am zweiten Tag führte durch den Schlosspark hinauf zur Luisenburg. Unterwegs hatten die Lixfelder herrliche Ausblicke über die Stadt und ins Harzvorland. Auf dem Herzogsweg ging es zum Ziegenkopf. Nach einer kurzen Mittagsrast fuhr die Gruppe per Bus durch das "Rübeland" zur Titan-Hängebrücke über das Bode-Staubecken. Sie hat eine Länge von 458 Metern. Ein Teil der Gruppe unternahm am Abend noch eine Nachtwanderung mit dem Nachtwächter durch Blankenburg.

Für den dritten Tag hatten sich die Hinterländer die Teufelsmauertour von 13 Kilometern Länge vorgenommen. Beeindruckende Sandstein-Felsformationen ragen bei Blankenburg, Weddersleben und Ballenstedt in die Landschaft. Der verschlungene Pfad führte über den Kammweg zum Großvaterfelsen, den einige bestiegen, und weiter zum Helsungerkrug.

Am Abreisetag machten die Lixfelder noch einen Abstecher nach Quedlinburg, bevor es dann auf die Heimfahrt ging.