Steinedorf bei Gönnern: Schöner als je zuvor

Bei Wanderern beliebt: Das Steinedorf nahe Gönnern, hier im Winter.

Angelburg-Gönnern. Seit mehr als zwei Jahren erfreut das kleine Steinedorf nahe Gönnern die Wanderer. Und es tut es immer noch, auch wenn die Internet-Suchmaschinen zum Teil etwas anderes sagen. Es wächst sogar und bietet ständig neue Blickfänge am Wegesrand.

"Steinedorf wird zur Ruine": Wer auf Google nach dem Steinedorf sucht, stößt zuerst auf eine Schlagzeile dieser Zeitung aus dem vergangenen Sommer. In der Tat: Damals war die Sammlung zwischen Gönnern, Niederhörlen und Niedereisenhausen zerstört worden. Die beiden Initiatoren, die namentlich nicht genannt werden wollen, waren so enttäuscht, dass sie das Dörfchen nicht wieder aufbauen wollten.

Doch dann waren die Appelle so groß, dass sie es doch taten. Immerhin waren die Steine nicht weg, sondern "nur" in den Wald geworfen worden. Die Fangemeinde ist inzwischen riesig geworden. Längst liegen nicht nur die Steine des Paars dort, sondern auch viele, die Wanderer dort hin mitgebracht und abgelegt haben. Also: Das Steinedorf steht wieder, ist größer und schöner denn je. Aber auch Google liegt schon mal daneben.

Bilder, Sprüche, Botschaften: Die Gestaltung der gezeigten Steine ist vielfältig.

Alles begann mit dem Beginn der Corona-Pandemie. Das Paar legte Steine dort aus, das Dorf wuchs und wuchs. "Die Ideen hole ich mir im Internet", verrät die Frau. Ob Sprüche oder Bilder: Jeder Stein ist ein Unikat, und bis alle der kleinen Bilder angeschaut sind, kann eine längere Zeit vergehen.

Mit einer abschließenden Klarlack-Schicht werden die steinernen Kunstwerke wetterfest und sollen so viele Jahre halten. Wenn es geregnet hat, säubert das Paar die Steine, denn dann spritzt der Matsch auf viele der kleinen Kunstwerke. Anders als es während der Pandemie oft üblich war, sollen sie nicht "wandern", sondern an Ort und Stelle liegen bleiben und die Wanderer erfreuen.

In der Anfangszeit, als im Lockdown alle Ausflugsziele geschlossen waren, seien es manchmal Hunderte Menschen innerhalb weniger Stunden gewesen, die das Steinedorf passierten, erzählen die beiden Erbauer. Ganz so viele seien es inzwischen nicht mehr, aber beliebt ist die Route noch immer. Der überregional bekannte Hörle-Panoramaweg führt vorbei, aber auch die neue Jubiläumsrunde zum 725-jährigen Bestehen von Gönnern und eine Pilgertour des Dekanats. "Immer wieder sind es auch Leute von außerhalb, die über das Steinedorf im Internet oder auf Facebook gelesen haben", erzählen die beiden.

Etwa 1200 Steine sind es inzwischen, die meisten - etwa 70 Prozent - stammen von der Initiatorin. Große und kleine, mit witzigen Sprüchen, Lebensweisheiten oder Bildern. Legen Spaziergänger einen neuen dazu, fällt das dem Paar sofort auf. Auch eine übergroße Playmobil-Figur hat sich dazugesellt - buchstäblich über Nacht. Die Gemeinde mäht die Wegränder nahe des Steinedorfs.

Eine Gelegenheit, das Steinedorf kennenzulernen, bietet sich an Fronleichnam, 16. Juni. Dann bietet der Dorfverein von Gönnern eine geführte Begehung des Jubiläumsweges an. Start ist um 9 Uhr an der Assmanns Mühle. Ab 10.30 Uhr gibt es eine Stärkung am Vierländer-Eck, um dann den Tag und die "Runde um Gönnern" ab mittags am Festplatz gesellig ausklingen zu lassen.