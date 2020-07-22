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Mittwoch, 22.07.2020 - 16:30
3 min

Straße zwischen Lixfeld und Hirzenhain wird ab Herbst saniert

Im Herbst startet der Straßenbau zwischen Lixfeld und Hirzenhain: In zwei Bauabschnitten wird die Fahrbahn erneuert.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Die Uferstraße in Lixfeld wird im nächsten Jahr saniert. Der Abschnitt auf der freien Strecke bis Hirzenhain soll schon im Herbst erneuert werden. Archivfoto: Mark Adel

Die Uferstraße in Lixfeld wird im nächsten Jahr saniert. Der Abschnitt auf der freien Strecke bis Hirzenhain soll schon im Herbst erneuert werden. Archivfoto: Mark Adel

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Fotos
Die Uferstraße in Lixfeld wird im nächsten Jahr saniert. Der Abschnitt auf der freien Strecke bis Hirzenhain soll schon im Herbst erneuert werden. Archivfoto: Mark Adel

Die Uferstraße in Lixfeld wird im nächsten Jahr saniert. Der Abschnitt auf der freien Strecke bis Hirzenhain soll schon im Herbst erneuert werden. Archivfoto: Mark Adel

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