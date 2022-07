Timo und Denise Schulz führen in Gönnern ins Jubiläumsjahr

Die Schützen aus Gönnern stellen ihren Hofstaat vor (v. l.): Mario Köhl, Sven Hofmann, Andreas Schulz, Denise und Timo Schulz, Adrian Krauß, Bianca Schellhorn und Jörg Reinhart, dahinter Vereinsvorsitzender Manuel Märte. Foto: Iris Märte

ANGELBURG-GÖNNERN - Angelburg-Gönnern (red). Nach drei Jahren Pandemie-Zwangspause hat Gönnern einen neuen Schützenkönig: Timo Schulz schoss den Vogel ab und setzte sich damit gegen sechs weitere Königsanwärter durch. Zur Königin nahm er seine Frau Denise.

"Wir nehmen den Titel in Demut und Dankbarkeit an", sagte der Steinperfer, der im Laufe seiner Vereinszugehörigkeit bereits zum vierten Mal Schützenkönig ist. Der bisherige Regent Jörg Reinhart und seine Königin Bianca Schellhorn übergaben mit der Königskette und dem Diadem die symbolischen Insignien an das neue Königspaar.

Paar führt den Verein

ins Jubiläumsjahr

Stephan Gessner begrüßte bei der Proklamation die Gäste aus dem Schützenverein Wallau, dankte allen Mitwirkenden und freute sich über die rege Beteiligung beim Königsschießen. Neben den sieben Königsanwärtern waren 15 Anwärter auf den Ritterstand und 16 auf die Ehrenscheibe angetreten.

Mit dem Abschießen von Krone, Zepter und Reichsapfel ermitteln die Schützen in dem sportlichen Wettbewerb zunächst die Ritter. Nach acht Runden und 74 Schuss stand Andreas Schulz als Erster Ritter fest. Zweiter Ritter wurde nach weiteren 115 Schuss Mario Köhl.

Die Position des dritten Ritters sicherte sich Sven Hofmann nach weiteren 73 Schuss. Danach wurde das Dauerfeuer auf den Vogel eröffnet, bevor im Anschluss die Königsanwärter antraten. Den besten Schuss auf die Ehrenscheibe gab Andreas Schulz ab. Gessner führte die Ehrungen durch und erklärte, dass es mit dem Königsschießen gelungen sei, eine Tradition mit in die modernen Zeiten zu nehmen. Und er erinnerte daran, dass mit Christel Henn bereits 1983 erstmals eine Frau in Gönnern den Titel holte. "Das gab ein Theater", sagte einer der Schützen lachend. Aber der Landesverband habe die Frau als Königin toleriert und inzwischen ist es längst kein Thema mehr, dass Frauen Titelanwärter sind.

Längste Amtszeit

der Vereinsgeschichte

Die neuen Regenten werden den Verein für ein Jahr bei diversen öffentlichen Anlässen repräsentieren und ihn zudem in das 60. Jahr seines Bestehens führen. Eine Jubiläumsfeier ist bereits in Planung. Bedingt durch die Pause während der Corona-Pandemie hatte der scheidende Regent "die längste Amtszeit der Vereinsgeschichte", wie Gessner bei der Verabschiedung des bisherigen Königspaars erklärte.