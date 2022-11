Torwart Tobias Sippel kommt ins Gansbachtal

Der Borussia-Fanclub Gansbachtal feiert sein zehnjähriges Bestehen. Daher macht sich Torwart Tobias Sippel (3. v. r.) von Mönchengladbach aus auf den Weg und stellt sich über eine Stunde lang einer Frage-Antwort-Runde. (© Borussia-Fanclub Gansbachtal)

ANGELBURG - Der Borussia-Fanclub Gansbachtal hat sein zehnjähriges Bestehen nachgefeiert. Aus diesem Anlass hatte er Spielerbesuch aus Mönchengladbach. Ursprünglich sei Joe Scally angekündigt worden, berichtete der Verein in einer Pressemitteilung. Nach der Nominierung für die WM sei dessen Auftritt jedoch vom amerikanischen Trainer untersagt worden. "Und so machte sich dann Tobias Sippel morgens auf den Weg zu uns. Über eine Stunde lang entwickelte sich eine Frage-Antwort Runde, in der Tobias Sippel in einer sehr netten, sympathischen und vor allem authentischen Art und Weise Rede und Antwort gestanden hat. Wir konnten viel über ihn persönlich, über die Mannschaft und den Verein Borussia Mönchengladbach erfahren", schreibt der Club. Eine Autogrammrunde mit der Möglichkeit, Fotos mit Tobias Sippel zu machen, habe den gelungenen Nachmittag abgerundet.

Gegründet worden sei der Fanclub nach dem unerwarteten Klassenerhalt 2011 von sieben Borussia-Anhängern. Mittlerweile bestehe er aus 70 Mitgliedern, die die Borussia mit regelmäßigen Fahrten zu den Heimspielen unterstützten.