Umbau des Bürgerhauses Gönnern lässt auf sich warten

Das Bürgerhaus in Gönnern sollte bereits 2021 saniert werden. Doch noch immer tut sich nichts. Archivfoto: Mark Adel

ANGELBURG-GÖNNERN - Wie ist der Sachstand beim Umbau des Bürgerhauses in Gönnern? Das wollte der Ortsbeirat nun von der Gemeinde wissen. Wichtigstes Bauvorhaben sei sicherlich die Erneuerung der Lüftungsanlage, betonte Ortsvorsteher Jürgen Hoffmann. Die lasse allerdings auch weiterhin auf sich warten, stellte er in der Sitzung fest. Zwar erwarte die Gemeinde dieser Tage das Angebot eines Bewerbers, sagte Hoffmann, einen Zeitplan für die Arbeiten gebe es aber nach wie vor nicht. Das nötige Fachpersonal für die Durchführung der Arbeiten fehle.

Die Frage des Ortsbeirats, ob denn die geplanten Veranstaltungen wie das Oktoberfest, die Aprés-Ski-Party und der Wintermarkt 2023 im und am Bürgerhaus stattfinden können, habe die Gemeinde bejaht. "Die Lüftungsanlage muss bis dahin fertig sein", sagte Hoffmann. Darüber hinaus sollen in dem Gebäude die Fliesen im Flur und in der Küche sowie die Fenster erneuert werden, teilte der Ortsvorsteher mit. Auf dem Außengelände werde zudem eine Multifunktionssäule aufgestellt, über die unter anderem Strom für Veranstaltungen im Freien entnommen werden kann. Der Ortsbeirat sprach sich darüber hinaus auch für eine Markise als Sonnenschutz in diesem Bereich aus. Als problematisch stuft die Gemeinde auch das Thema Fotovoltaikanlage auf dem Bürgerhausdach ein. Leider gebe es bislang immer noch keine Angebote der Firmen dazu, die angefragt wurden. Teilweise habe es noch nicht einmal Rückmeldungen gegeben.