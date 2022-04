Vor 50 Jahren: Der letzte Dampfzug nach Gönnern

Mit Hilfe der Scheldetalbahn sollten die Eisenerzlagerstätten beiderseits der Schelde erschlossen werden. Die Ludwigshütte in Biedenkopf und das Hochofenwerk in Oberscheld bildeten die wirtschaftlichen Zentren der Region. Daher bestand in der Industrialisierung des 19. Jahrhundert der Wunsch, eine Eisenbahnstrecke zu bauen, nicht zuletzt, weil Buderus beabsichtigte, in Breidenbach eine Gießerei zu errichten. Die Cöln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft baute im Februar 1872 das erste 7,8 Kilometer lange Teilstück von Dillenburg über Oberscheld bis zum Nicolausstollen mit einer 3,3 Kilometer langen Abzweigstrecke von Oberscheld zum Auguststollenn.

Mitte Juli 1909 begannen die Arbeiten an der Fortsetzung der Strecke über Herrenberg, Lixfeld, Frechenhausen, Gönnern, Niedereisenhausen, Breidenbach bis Biedenkopf. Die Eröffnung der Gesamtstrecke fand 1911 statt. Für die Steilstrecke zwischen Herrenberg und dem Bahnhof Hirzenhain nutzte man bis 1923 eine Zahnstange. Danach konnten nur Lokomotiven mit Steilstreckenzulassung eingesetzt werden.

Zuerst eingestellt wurde der Güterverkehr auf dem steileren Abschnitt zwischen Dillenburg und NiedereisenhausenAm 30. Mai 1987 folgte der Personenverkehr auf der gesamten Strecke. Am 1. Juni 1991, traf dies den Güterverkehr zwischen Niedereisenhausen und Breidenbach. In den Jahren danach wurden die Schienen nach und nach abgebaut. Einzig noch bestehender Abschnitt ist die Strecke zwischen Wallau und der Holzverladestelle bei Breidenstein.

(Quelle: www.industriegeschichte-

mittelhessen.de)