Wie die Angelburger künftig leben

Die Gemeinde verteilt in den nächsten Tagen Fragebögen an alle HaushalteSo soll erfasst werden, was sich Menschen in Angelburg wünschen. Dazu gibt es acht verschiedene Handlungsfelder - zum Beispiel Wohnen, Mobilität und Gesundheitsförderung.

Angesprochen sind nicht nur Senioren, sondern alle Bürger.

Parallel ist eine "Zukunftswerkstatt"geplant, bei der alle Interessierten über das Leben und Wohnen in Angelburg diskutieren können. Sie findet am 12. Juni um 10 Uhr an der Schutzhütte in Frechenhausen statt, bei schlechtem Wetter voraussichtlich im Gemeindlichen Zentrum in Lixfeld.