57-Jähriger stirbt nach Unfall nahe Amöneburg

AMÖNEBURG - Am Mittwochabend, 3. März verunglückte ein 57-jähriger Mann aus Stadtallendorf gegen 21.15 Uhr tödlich. Er war mit seinem BMW auf der Landesstraße von Schweinsberg in Richtung Amöneburg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er an der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle.

Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 12 000 Euro. Die Landesstraße war bis 23.50 Uhr voll gesperrt.

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter Telefon 0 64 28-9 30 50 in Verbindung zu setzen.