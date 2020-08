Ältere Schüler machen den Anfang

Jetzt teilen:

BAD ENDBACH-HARTENROD - (red). Am Montag, 17. August, beginnt an der Mittelpunktschule Hartenrod der Unterricht für das Schuljahr 2020/21. Die Schulleitung hat dafür einen besonderen Zeitplan erstellt. Grundsätzlich gibt es zunächst Klassenlehrerunterricht..

Los geht es um 7.45 Uhr mit einer Begrüßung der Mädchen und Jungen der Realschulklasse 7a in der Aula. Erst danach beginnt ihr Unterricht.

Auch das Ende des Unterrichts ist gestaffelt

Um 7.45 Uhr ist Unterrichtsbeginn für die Klassen H9, R8, R9 und R10.

Um 8.30 Uhr folgt die Begrüßung der Schüler der Hauptschulklasse 7a und Realschulklasse 7b in der Aula, auch sie haben anschließend Unterricht bei den Klassenlehrern. Um 8.30 Uhr ist Unterrichtsbeginn für die Klassen 2, 3, 4, F6 und H8.

Um 12.10 Uhr ist Unterrichtsende für die Klassen 2, 3, 4, R7a, H9, R8, R9 und R10. Um 12.55 Uhr haben die Klassen F6, H7a, R7b und H 8 Schulschluss.

Am Nachmittag folgt um 13.30 Uhr die Begrüßung der Klasse F5a in der Aula, anschließend gibt es für die Schüler bis zirka 14.30 Uhr Klassenlehrerunterricht. Um 15 Uhr ist die Begrüßung der Klasse F5b in der Aula, diese hat anschließend bis zirka 16 Uhr Unterricht. Um 16.30 Uhr wird die Klasse F5c in der Aula begrüßt, anschließend geht es bis zirka 17.30 Uhr zum Klassenlehrer.

Am Dienstag, 18. August, erfolgt der Unterricht für die Klassen 2 bis 10 nach Plan. Um 9 Uhr beginnt ein Einschulungsgottesdienst für die Erstklässler in der evangelischen Kirche. Um 10 Uhr findet die Einschulungsfeier für diese in der Aula statt, anschließend ist bis 12 Uhr Unterricht bei der Klassenlehrerin.