Auf geht`s: Loipen und Skihang bei Bottenhorn präpariert

Der Skiclub Hartenrod hat die Loipen bei Bottenhorn gespurt. Dort stehen auf zehn Kilometern mehrere Spuren parallel zur Verfügung.

BAD ENDBACH-BOTTENHORN/HARTENROD - Gute Nachrichten für Langlauffreunde: Der Skiclub Harternrod hat die Loipen bei Bottenhorn gespurt. Auf dem zehn Kilometer langen Rundkurs, der auf dem Verbindungsweg von Bottenhorn nach Schlierbach beginnt, stehen mehrere Spuren nebeneinander zur Verfügung, sodass die Runden auch problemlos zu zweit und in Gruppen gelaufen werden können.

Bei knackig kaltem, aber herrlichem Winterwetter wurden die Loipen gleich zum Auftakt ordentlich in Beschlag genommen.

Zwar werden tagsüber leichte Plusgrade erreicht, sodass die rund 25 Zentimeter dicke Schneedecke antaut. Da das Thermometer in der Nacht aber deutlich unter den Gefrierpunkt sinkt, bildet sich eine dünne Eisschicht auf der Loipe, sodass diese perfekt befahrbar ist.

Kostenfreie Abfahrt für Kinder bis sechs Jahre

Neben dem langen Rundkurs mit zehn Kilometern hat das Loipenteam zudem einen drei Kilometer langen Skating-Kurs gespurt für alle, die gerne ein wenig schneller unterwegs sind.

Pünktlich zum Wochenende ist auch der Skihang in Hartenrod in Betrieb genommen worden - vorerst allerdings nur der obere Teil des Schönscheid Lifts. Zwar ist eine Talabfahrt möglich, doch haben auf dem unteren Gelände Schneemannbauer und Rodler die Schneedecke arg in Mitleidenschaft gezogen, sodass diese mitunter nicht flächendeckend ist.

Dennoch können sowohl der große Lift als Zubringer zum oberen Pistenteil, als auch der Parkplatz am Lift genutzt werden.

Aufgrund der bescheidenen Pistenverhältnisse im unteren Bereich bietet der Skiclub reduzierte Tagestickets an. Kinder unter sechs Jahren fahren sogar kostenlos.