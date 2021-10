Auto contra Lkw: Frontalcrash auf der B 255 im Aartal

Symbolfoto: K. Rahn/Fotolia

BISCHOFFEN - Auf der Bundesstraße B 255 sind am Donnerstag um kurz nach 6.30 Uhr in Höhe von Bischoffen ein Lkw und ein Pkw frontal zusammengeprallt.

Ein 20-jähriger Bischoffener war mit seinem Ford Ka von Niederweidbach in Richtung Offenbach unterwegs. Kurz vor der Einmündung nach Bischoffen geriet der Pkw aus bisher nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Laster.

Der junge Mann klagte laut Polizei an der Unfallstelle über Schmerzen in der Brust, am Becken sowie an den Beinen. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte ihn und brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Bad Endbach blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt die Schäden an beiden Fahrzeugen auf rund 16 000 Euro. Während der Bergung musste die B 255 bei Bischoffen bis etwa 7.45 Uhr voll gesperrt werden. Bis zur vollständigen Freigabe der Fahrbahnen gegen 8.20 Uhr konnte der Verkehr die Unfallstelle nur einspurig passieren.