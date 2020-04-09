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Donnerstag, 09.04.2020 - 05:00
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Bad Endbach hat einen finanziellen Puffer von 1,5 Millionen Euro

Der Haushalt 2020 soll nicht über Bord geworfen werden. Gerade jetzt komme es darauf an, dass die Kommunen investierten, sagt Bad Endbachs Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD). Gespart werden soll vor allem im Ergebnishaushalt.

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Seit Mitte März ist die Lahn-Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach geschlossen. Die Einnahmeverluste belaufen sich jetzt schon auf 200000 Euro. Foto: Regina Tauer

Seit Mitte März ist die Lahn-Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach geschlossen. Die Einnahmeverluste belaufen sich jetzt schon auf 200000 Euro. Foto: Regina Tauer

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Seit Mitte März ist die Lahn-Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach geschlossen. Die Einnahmeverluste belaufen sich jetzt schon auf 200000 Euro. Foto: Regina Tauer

Seit Mitte März ist die Lahn-Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach geschlossen. Die Einnahmeverluste belaufen sich jetzt schon auf 200000 Euro. Foto: Regina Tauer

Der Parkplatz ist verwaist: Seit Mitte März ist die Lahn-Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach geschlossen. Die Einnahmeverluste belaufen sich jetzt schon auf 200 000 Euro. Foto: Regina Tauer

Der Parkplatz ist verwaist: Seit Mitte März ist die Lahn-Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach geschlossen. Die Einnahmeverluste belaufen sich jetzt schon auf 200 000 Euro. Foto: Regina Tauer

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