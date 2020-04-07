Bad Endbach setzt die Kitagebühren aus

Die Kindergärten sind wegen der Corona-Pandemie verwaist. In Bad Endbach sollen die Elternbeiträge ausgesetzt werden. Symbolfoto: Volker Dziemballa
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