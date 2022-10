Bad Endbach will Wildblumen und Insekten schützen

Marcus Hief (r.) übergibt eine der Infotafeln für die Wildblumenwiesen an Bürgermeister Julian Schweitzer. Foto: Gemeinde Bad Endbach

BAD ENDBACH - Der kommunale Energieversorger EAM fördert in der Gemeinde Bad Endbach die Einrichtung von Wildblumenwiesen: Der Leiter der EAM-Netzregion Biedenkopf, Marcus Hief, übergab an der Lahn-Dill-Bergland-Therme exemplarisch eine von insgesamt zehn Infotafeln für die Blühwiesen an Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD).

"Der Lebensraum vieler Insekten ist zunehmend bedroht - in vielen Regionen hat sich ihre Zahl bereits sehr stark reduziert", so Hief.

Auch Julian Schweitzer freute sich über die Unterstützung: "Allgemein locken Blühwiesen Honigbienen und andere Insekten an und können die Artenzahlen der Insekten erhöhen. So helfen wir den Insekten bei der Vermehrung ihrer eigenen Art. Zugleich fördern wir den Schutz wichtiger Pflanzenarten in unserer Region, die ohne die Bestäubung durch Insekten nicht fortbestehen könnten."