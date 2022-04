Bad Endbacher geben "ein Dankeschön an den Wald"

Der Flowtrail Sport Club ist stolz auf den erfolgreichen Abschluss der Baumpflanzaktion. Im Hintergrund ein Teil der neu gepflanzten Bäume am Wegesrand. Foto: Flowtrail Sport Club Bad Endbach

BAD ENDBACH - Der Saisonstart beim Flowtrail Sport Club Bad Endbach (FSC) steht bevor. In den vergangenen Wochen haben die Mitglieder nach den Wintermonaten nicht nur den Flowtrail wieder fit gemacht, sondern auch dem Wald als Lebens- und Erholungsraum etwas zurückgegeben.

Bei dieser Aktion waren dann nicht Hightech-Bikes, schickes Sport-Outfit und der Fahrspaß angesagt, sondern Arbeitsklamotten, Spaten und Hammer - und ganz viel Handarbeit.

Verein will dem Wald Dankeschön sagen

Denn die Biker mussten im Waldgebiet Enwuch passende Erdlöcher im zum Teil harten Waldboden graben, um insgesamt 50 Spitzahorn- und Vogelkirschbäumchen einzupflanzen und Baumschutzgitter anzubringen.

Viel Hintergrundinformationen zu den Baumarten und zur Art der Bepflanzung gab es zu Beginn durch Revierförster Stefan Solm, der die Bäume über Hessen Forst besorgte und die rund 25 Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen bei der Mit-Mach-Aktion fachlich begleitete.

Ermöglicht wurde die Baumpflanzaktion dank einer Spende der Rittal-Foundation und der Fahrtechnik-Guiding-Spendenaktion des Sportwerks im vergangenen Jahr von über 1000 Euro.

Der FSC pflanzte bei seiner ersten Aktion die Bäume alleenartig entlang zweier Wege in einem Bereich des Flowtrails, der in der Vergangenheit durch Windwurf und Käferbefall, verursacht durch die anhaltende Trockenheit, besonders litt und quasi "baumfrei" wurde.

"Wir sind heute wirklich sehr viele Personen, das war in der Vergangenheit bei anderen Aktionen nicht immer so", freut sich Stefan Solm über das Engagement des FSC. Mittlerweile seien in den vergangenen Jahren in dem Waldgebiet schon bis zu 90 000 Bäume angepflanzt worden. Solche Baumpflanzaktionen würden Jung und Alt die "Notsituation" des Waldes und unsere Verantwortung neu ins Bewusstsein rufen.

"Mit der Baumpflanzaktion zeigen wir: Der Flowtrail ist für uns weit mehr als ein Radsport-Paradies. Wir wollen der Natur etwas zurückgeben und machen uns gemeinsam mit den Jugendlichen stark, sie zu erhalten. Die Baumpflanzaktion ist ein Dankeschön an den Wald", sagt Birgit Jüngst-Dauber als Verantwortliche des Flowtrails in Bad Endbach.

Auch Nico Beyer (10) aus Gladenbach und sein Freund Konstantin Kranitz (11) aus Runzhausen sind von dem zweistündigen Waldeinsatz richtig begeistert und froh, dabei gewesen zu sein: "Es hat uns richtig Spaß gemacht, hier neue Bäume zu pflanzen. Die Zeit ging so schnell vorbei."

Am kommenden Dienstag beginnt wieder das Training

Los geht die Flowtrail-Saison mit einem Bike-Check am Dienstag, 5. April, um 17.30 Uhr am Flowtrail-Übungsparcour unterhalb des Sportparks. Anschließend wird in alters- und konditionsgerechten Gruppen Fahrtechnik, Skills und Kondition trainiert. Das Training findet ab dem Start am 5. April wöchentlich dienstags um 17.30 Uhr statt. Auch die Trainings für Triathlon und Outdoor Athletik/Calisthenics starten neu.

Der Flowtrail gehört mit seinen naturbelassenen Pfaden mit der Streckenführung in verschiedenen Schwierigkeitsstufen nach Angaben des Vereins zu den besten und schönsten Mountainbike-Trails in Deutschland. Es gebe Routen für Tourenbiker, Freerider und Downhiller.