Bad Endbacherin startet Entspannungs-Podcast

Bad Endbach. Die Digitalisierung erhält durch die Corona-Pandemie einen enormen Schub - und hält auch in Bereichen Einzug, an die man vor einigen Monaten noch nicht gedacht hätte. So bietet die Volkshochschule Marburg-Biedenkopf ab der kommenden Woche einen kostenlosen, sechsteiligen Kurs an, der den Teilnehmern helfen soll, sich zu entspannen.

Verantwortlich für den Kurs ist Susanne Enners, die schon mehrfach in dieser Zeitung als Kolumnistin Tipps rund um den Bereich des Stressabbaus gegeben hat. Sie ist fest davon überzeugt, dass solch ein Angebot gerade in der jetzigen Zeit nottut. Oftmals werde Entspannung als Pillepalle abgetan, das Gegenteil sei jedoch der Fall. "Nur ein entspannter Geist kann positiv in die Zukunft blicken", sagt Susanne Enners, die regelmäßig bei der VHS als Kursleiterin aktiv ist. Denn aus der Ruhe im Inneren heraus entstünden neue Impulse und Ideen.

Die Bad Endbacherin hat beobachtet, dass die Corona-Zeit den Menschen in mehrfacher Hinsicht zusetzt. "Die Leute vereinsamen zu Hause", sagt sie, "und viele geraten unter Stress." Ein großes Problem sieht sie darin, dass Menschen gegen die Situation innerlich aufbegehren und nicht bereit sind, sich anzupassen. In ihren Augen ein Verhalten, das die Probleme eher noch verstärkt. "Je mehr ich mich gegen die Situation wehre, desto mehr leide ich."

Mit ihre sechsteiligen Kurs will sie daher bewusst ein Angebot zum Stressabbau in der Corona-Zeit machen. Wer sich anmeldet, kann sich ab Montag, 15. Juni, die sechs etwa 15 Minuten langen Kursteile herunterladen und bequem daheim mitverfolgen. Von der ersten Idee, Videos zu drehen, ist Susanne Enners schnell wieder abgekommen: "Zum Entspannen muss man ja nach innen kommen und nicht nach außen - dabei lenken die Augen nur ab."

Entstanden ist daher ein Podcast. Die Aufnahmen hat die Kursleiterin selbst im Wald angefertigt, damit die typischen beruhigenden Waldgeräusche den Hintergrund bilden. Über den gesamten Kurszeitraum hinweg wird jeweils montags eine neue Einheit freigegeben. Inhaltliche Schwerpunkte sind etwa das Loslassen des Alltags und der Gedanken. Auf eine kurze theoretische Einheit folgt die Entspannungsphase, die Susanne Enners unter anderem als Fantasiereise gestaltet hat. "Das Unterbewusstsein denkt in Bildern", erklärt sie, "über Bilder spreche ich daher ganz andere Bereiche an als nur den Verstand."

Bei der VHS stelle der Kurs ein kleines Pilotprojekt dar, sagt Susanne Enners. Zwar sei man dort schon seit Längerem auch online unterwegs, aber noch nicht in dieser Form. Die Bad Endbacherin betrachtet ihr Angebot als Teil der Gesundheitsvorsorge, denn Stress habe seh viel gravierendere Folgen für Körper und Immunsystem, als man meine.