"Baum des Jahres" wächst und gedeiht nun in Bad Endbach

Rainer Herrmann (v.l.), Siegfried Rößler und Sascha Bodamer-Greis haben im Bad Endbacher Gästewald den "Baum des Jahres", die Robinie, gepflanzt. Foto: Sascha Valentin

BAD ENDBACH (sval). Forstbetriebsvereinigung und Jagdgenossenschaft Bad Endbach haben ihren alten Brauch fortgeführt, im Gästewald im Enwuch den "Baum des Jahres" anzupflanzen. Das ist in diesem Jahr die Robinie.

Ursprünglich aus Nordamerika stammend, ist der Baum im 19. Jahrhundert auch in Europa eingeführt worden. Sein großer Vorteil: Er kommt auch mit dem in den vergangenen Jahren zunehmend trockenen Klima in unseren Breiten sehr gut zurecht, erklärte Revierförster Sascha Bodamer-Greis.

Darüber hinaus eigne sich die große Blütenpracht des Baums auch wunderbar als Bienenweide. Aktuell komme aber auch dem Holz der Robinie eine besondere Bedeutung zu, so Bodamer-Greis weiter. "Die Stäbe, die im Rahmen der Aufforstung neben den Bäumen eingeschlagen werden, sind aus Robinienholz." Bereits seit der "Baum des Jahres" 1989 zum ersten Mal gekürt wurde, pflanzen die Endbacher Privatwaldbesitzer und Jagdgenossen diesen schon im Gästewald an.

Tafel klärt über Besonderheiten auf

Für die Robinie mussten Siegfried Rößler und Rainer Herrmann extra eine neue, dritte Reihe mit Bäumen beginnen, weil der Platz auf der Fläche langsam eng zu werden droht. Er habe tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, das Projekt aufzugeben, gab Herrmann zu. "Denn es wird leider in der Öffentlichkeit nicht richtig gewürdigt", betonte er. Ziel der Anlage im Gästewald sei es eigentlich, Wissen über die Natur zu vermitteln, das Interesse dafür zu wecken und das Bewusstsein für den Natur- und Artenschutz zu fördern. In diesem Sinne eigene sich die Fläche mit den verschiedenen Baumarten zum Beispiel wunderbar für Schulklassen und Kindergärten, die Vielfalt der Natur kennenzulernen.

"Hier kann man die Entwicklung der Bäume zu jeder Jahreszeit mitverfolgen und die unterschiedlichen Früchte und Blätter studieren", ergänzte auch Siegfried Rößler. Doch leider werde dieses Angebot kaum in Anspruch genommen. Zum "Baum des Jahres" gehört immer auch eine entsprechende Tafel, die über dessen Besonderheiten aufklärt.