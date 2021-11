4 min

Beim Musikverein trifft die Eiskönigin auf Charles Dickens

Die "Hinterländer Blasmusik" hält an den Plänen für das Weihnachtskonzert am 4. Dezember in Bad Endbach fest. Dem Auftritt fiebern auch die Kinder aus dem Jugendorchester entgegen.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach