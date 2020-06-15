Blasmusik mit Corona-Auflagen: Wie funktioniert's?

Beim Musizieren entsteht Speichel, und der muss raus aus den Instrumenten. Die Bläser sollen bei der Entsorgung Vorsicht walten lassen. Foto: Mark Adel
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HYGIENEKONZEPT FÜR MUSIKVEREINE
Der Hessische Musikverband hat aufgrund der Vorlagen des Landes ein Musterhygienekonzept für Blasorchester und Spielmannszüge erarbeitet. Es sieht unter anderem vor, dass nur Musiker an Proben teilnehmen, die sich gesund fühlen. Weitere Vorgaben sind unter anderem:
Musiker sollen einen körperlichen Abstand von mindestens 1,5 Metern einhalten.
Die Hände sollten nach Betreten des Probenraumes gewaschen oder mittels Desinfektionsmittel gereinigt werden.
Außerhalb des Probenbetriebes ist ein Mundnasenschutz zu tragen. Während der Übungsstunde können zum Beispiel Schlagwerker einen Schutz tragen.
Die Räume sollten nach jeder Probe gereinigt und auch regelmäßig gelüftet werden.
Die Musiker sollten eigene Notenständer mitbringen und Instrumente, Mundstücke oder Blättchen nicht untereinander tauschen.
Speichel soll nicht auf den Boden tropfen. "Flüssigkeiten sind in Einwegtüchern aufzufangen, die nach der Probe bzw. nach dem Konzert zu entsorgen sind", heißt es im Hygienekonzept. "Der Reinigungsversuch von Kondenswasser aus Klappen durch heftiges Pusten sollte vermieden werden."
Um die Verteilung von Aerosol, also feinsten Speichel-Schwebeteilchen, zu vermeiden, sollten zwischen der Blechbläsergruppe und den davor sitzenden Musikern ein Schutz aus transparentem Material aufgestellt werden.
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