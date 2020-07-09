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Donnerstag, 09.07.2020 - 12:15
3 min

Bottenhorner Gaststätte "Zur Linde" schließt

Corona war der Tropfen, der das Fass zum überlaufen brachte: Die Traditionsgaststätte "Zur Linde" in Bottenhorn wird nach der Pandemie nicht mehr öffnen.

Von Sascha Valentin
Die Entscheidung ist ihnen nicht leicht gefallen, aber Marija Biek und Sascha Likic haben beschlossen, das Gasthaus "Zur Linde" in Bottenhorn - auch nach der Corona-Pandemie - nicht wieder zu öffnen. Foto: Sascha Valentin

Die Entscheidung ist ihnen nicht leicht gefallen, aber Marija Biek und Sascha Likic haben beschlossen, das Gasthaus "Zur Linde" in Bottenhorn - auch nach der Corona-Pandemie - nicht wieder zu öffnen. Foto: Sascha Valentin

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