Sonntag, 29.03.2020 - 23:00
4 min
Corona setzt Tourismus in Bad Endbach zu
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
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ZAHLEN
Die hessischen Gesundheitsstandorte erzielen mit ihren Aktivitäten aus Kur und Tourismus einen Bruttoumsatz von 2,3 Milliarden Euro. Diese Zahl gibt der Hessiche Heilbäderverband an. Über 40 000 Arbeitsplätze sind demzufolge direkt oder indirekt von den Kurorten abhängig.
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