Corona sorgt für Gebührenerlass

Für drei Monate werden den Bad Endbacher Eltern die Kita-Beiträge erlassen. Die Kommune übernimmt die Kosten in Höhe von rund 33 000 Euro. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
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