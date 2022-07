Damen und Herren wandern getrennt

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - (red). Der OHGV Biedenkopf lädt für Samstag, 16. Juli, zur „Damen- und Herrenwanderung“ ein. Dazu treffen sich die teilnehmenden Frauen um 15.15 Uhr auf dem Marktplatz in Biedenkopf. In Fahrgemeinschaften geht es dann zur Wolfskaute. Von dort startet eine zirka sieben Kilometer lange, leichte Wanderung nach Kombach. Unterwegs sind zwei Pausen eingeplant. In der Gaststätte „Der Maastrichter“ wird zum Schluss eingekehrt. Teilnehmerinnen melden sich bis zum 15. Juli an bei Andrea Kullick, Telefon 0 64 61-92 32 93. Am gleichen Tag treffen sich die Männer um 14 Uhr auf dem Marktplatz, um von dort aus zu einer leichten 5-Kilometer-Wanderung zu starten. Es gibt eine Pause und im Anschluss wird in Biedenkopf eingekehrt. Anmeldung bis Freitag bei Heimo Donges, Telefon 0 64 61-46 52.