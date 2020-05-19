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Dienstag, 19.05.2020 - 21:00
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Ehemaliger Bad Endbacher Parlamentschef wirft Nachfolger Fehler vor

Nicht an der Frage von Schutzmasken, sondern am Text der Einladung zur Gemeindeparlamentssitzung scheiden sich in Bad Endbach die Geister.

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Darf die persönliche Unterschrift des Parlamentschefs Claus Lixfeld (l.) fehlen? Diese Einladung an die Gemeindevertreter Bad Endbachs führte nach Protesten von Karl-Heinz Seitz zum Abbruch der Sitzung. Fotos: Regina Tauer

Darf die persönliche Unterschrift des Parlamentschefs Claus Lixfeld (l.) fehlen? Diese Einladung an die Gemeindevertreter Bad Endbachs führte nach Protesten von Karl-Heinz Seitz zum Abbruch der Sitzung. Fotos: Regina Tauer

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Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Regina Tauer Kommentar zum Abbruch der Parlamentssitzung: Im Abseits
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Bad Endbach Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Bad-endbach
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