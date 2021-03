Ein Schild fürs Hartenröder Backhaus

Ortsvorsteher Hans-Jürgen Debus (2.v.r.) hat den Backhausfreunden Regina Hinterlang (v.l.), Werner Schepp, Hilde Baumann und Claudia Assmann das Schild für das Backhaus überreicht. Neben ihnen gehören auch Norbert Hinterlang und Armin Assmann den Backhausfreunden an. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD ENDBACH-HARTENROD - Der Naturpark Lahn-Dill-Bergland hat das Jahr 2021 zum Jahr des Backhauses ausgerufen. Mit verschiedenen Veranstaltungen soll an die noch in vielen Orten vorhandenen Backhäuser als typische Elemente dörflicher Gemeinschaft erinnert werden.

Viele wissen nicht,

wo das Backhaus ist

Alles schön und gut, sagt Werner Schepp von den Backhausfreunden Hartenrod. "Wir haben ein Backhaus, das auch noch genutzt wird, aber viele Leute wissen nicht einmal, wo sich das Haus überhaupt befindet." Das liegt vor allem auch daran, dass das Backhaus in Hartenrod eine wesentlich kürzere Historie hat, als die meisten anderen seiner Artgenossen.

Bis Anfang der 80er Jahre gab es in Hartenrod nämlich sogar zwei Backhäuser, die im Rahmen der Neugestaltung der Dorferneuerung jedoch beide abgerissen werden mussten. Um die alte Tradition des gemeinsamen Brotbackens aber nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wurde auf dem ehemaligen Gelände der Metzgerei Plaum schließlich das heutige Backhaus errichtet. Nachdem es die folgenden 20 Jahre vor allem durch die ältere Generation rege genutzt wurde, schlief der Betrieb danach zunehmend ein. "Heute nutzen wir Backhausfreunde es nur noch zu den vier Märkten im Jahr und halten es in Ordnung", sagt Schepp. Das Wissen um das Backhaus gehe aber immer weiter verloren.

Fotos Ortsvorsteher Hans-Jürgen Debus (2.v.r.) hat den Backhausfreunden Regina Hinterlang (v.l.), Werner Schepp, Hilde Baumann und Claudia Assmann das Schild für das Backhaus überreicht. Neben ihnen gehören auch Norbert Hinterlang und Armin Assmann den Backhausfreunden an. Foto: Sascha Valentin Ortsvorsteher Hans-Jürgen Debus (2.v.r.) hat den Backhausfreunden Regina Hinterlang (v.l.), Werner Schepp, Hilde Baumann und Claudia Assmann das Schild für das Backhaus überreicht. Neben ihnen gehören auch Norbert Hinterlang und Armin Assmann den Backhausfreunden an. Foto: Sascha Valentin 2

Das wiederum will der Ortsbeirat nicht einfach hinnehmen. Er hat beschlossen, die Bemühungen der Backhausfreunde mit einem Teil seines Budgets zu unterstützen. "Damit die Besucher erst einmal wissen, wo sich das Backhaus überhaupt befindet, haben wir ein großes Holzschild anfertigen lassen", erklärt Ortsvorsteher Hans-Jürgen Debus. Dieses soll nun an der Fassade des Backhauses angebracht werden.

Darüber hinaus unterstützt der Ortsbeirat den Aufruf der Backhausfreunde, der sich vor allem an die jüngere Generation im Ort richtet. "Wer Interesse daran hat, das Backhaus zu nutzen, kann sich bei uns melden", betont Werner Schepp.

"Es wäre schön, wenn wir neue Mitstreiter gewinnen und diese dann anlernen können." Geschehe das nicht, gehe das Handwerk des Brotbackens irgendwann verloren, befürchtet Schepp. Vielleicht würden die Backhäuser durch das Themenjahr des Naturparks für die Bürger ja wieder etwas interessanter.