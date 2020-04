FeG Bad Endbach schickt Familien auf Oster-Schatzsuche

Was es mit diesen bunten Bändern auf sich hat, erfahren die Teilnehmer ebenfalls im Laufe der Schatzsuche. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD ENDBACH (sval). Dass Ostern in diesem Jahr anders gefeiert wird als sonst üblich, ist jedem klar. Dabei ist die Botschaft des Osterfestes gerade jetzt wichtiger denn je, sagt Torben Plitt, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Bad Endbach (FeG). Und genau das will die FeG mit einer besonderen Aktion vermitteln.

"Wir bedauern es sehr, dass wir aufgrund des Coronavirus alle unsere Veranstaltungen absagen müssen - vor allem auch die für die Kinder", betont Plitt. Damit den Familien zuhause aber nicht die Decke auf den Kopf fällt, hat die FeG die Idee eines Ortes bei Gießen übernommen und lädt zu einer Oster-Erlebnisschatzsuche ein.

Dabei handelt es sich um eine Art Schnitzeljagd mit österlichem Touch. "Unsere Idee war es, eine Schatzsuche mit der biblischen Ostergeschichte zu verbinden", erklärt Plitt. Auf diese Weise könnten Groß und Klein gemeinsam etwas unternehmen und gleichzeitig etwas über die Bedeutung des Osterfestes und warum dieses überhaupt gefeiert wird erfahren. Ganz wichtig: Die Aktion finde unter Berücksichtigung aller derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Beschränkungen statt. Dazu gehöre auch, dass der Weg zum Schatz nur in der eigenen Familie abgelaufen werde.

Fotos Was es mit diesen bunten Bändern auf sich hat, erfahren die Teilnehmer ebenfalls im Laufe der Schatzsuche. Foto: Sascha Valentin Die Steine an einer der Stationen sollen an den Stein vor dem Grab Jesu erinnern und daran, dass er weggerollt wurde, um das leere Grab zu offenbaren. Foto: Sascha Valentin 2

Startpunkt ist am Gemeindehaus, sagt Plitt. Von dort begeben sich die Schatzsucher auf einen rund 45-minütigen Weg durch die Gemarkung, der durch Luftballons gekennzeichnet ist. Auf der Tour erwarten sie fünf verschiedene Stationen, die inhaltlich mit der Ostergeschichte im Zusammenhang stehen.

Bis Ostermontag ist

die Suche möglich

"Es wird etwas zu lesen geben, Bilder, die man anschauen kann, und auch Aktionen, bei denen man selbst aktiv werden muss", betont Torben Plitt. An einer Station werden die Kinder etwa dazu animiert, das Kreuz als Symbol Jesu zu schmücken. Aus Zweigen können sie Kränze bilden und diese am Kreuz aufhängen.

An einer anderen Station liegen mehrere Steine bereit, von denen sich die Kinder jeweils einen mitnehmen dürfen. Jede Station hält zudem einen kleinen Text zur Ostergeschichte bereit. Wer den Ballons folgt, gelangt am Ende zu einem Platz oberhalb des Ortes, an dem der Schatz verborgen liegt.

Damit möglichst viele Familien die Chance haben, auf die Schatzsuche zu gehen, bittet die FeG darum, die an Bäumen und Zäunen befestigten Ballons nicht zu zerstören und auch die Schatztruhe nach dem Finden wieder an ihrem Platz zu verstecken. Die Schatzsuche ist noch bis Ostermontag möglich.