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Dienstag, 23.06.2020 - 18:00
4 min

Filmaufnahmen in Sportheim-Dusche: "Dazu bedarf es Raffinesse"

Wegen Filmaufnahmen im Duschbereich des Sportheims vom SSV Bad Endbach/Günterod hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Im Interview spricht Leseranwalt Wölk über den Fall.

Von Regina Trauer
In diesem Sportheim in Bad Endbacher Ortsteil Günterod sollen die illegalen Filmaufnahmen im Duschbereich aufgenommen worden sein. Derzeit ermittelt die Marburger Staatsanwaltschaft. Archivfoto: Sascha Valentin

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Weiterführende Links
Heimliche Aufnahme in der Dusche des Sportheims in Bad Endbach
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