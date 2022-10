Flowtrail Bad Endbach macht Winterpause

Ein Streckenabschnitt des Flowtrails Bad Endbach. (© Flowtrail Bad Endbach/FSC Bad Endbach)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD ENDBACH - Der Mountainbike-Flowtrail Bad Endbach ist noch bis einschließlich Dienstag, 1. November, geöffnet, teilt die Gemeinde Bad Endbach mit. Danach wird aus Rücksicht auf Tierwelt und Jägerschaft bis Ende März 2023 geschlossen. Der Übungsparcours am Sportpark wird ebenfalls geschlossen, da dort ab 7. November umfangreiche Bauarbeiten stattfinden. Bereits jetzt ist dort mit Einschränkungen zu rechnen.

Fotos Der Flowtrail Übungsparcours vor dem Umbau. © Flowtrail Bad Endbach/FSC Bad Endbach Ein Streckenabschnitt des Flowtrails Bad Endbach. © Flowtrail Bad Endbach/FSC Bad Endbach 2

Übungsparcours erhält ein Upgrade

Mit dem Bau einer Jumpline und der Überarbeitung des vorhandenen Pumptracks reagiert die Gemeinde Bad Endbach mit den Flowtrail-Verantwortlichen auf die stetige Weiterentwicklung der Bikes und der Biker, die Spaß an Fahrtechnik-Skills und Sprüngen haben. Vor allem bei Jugendlichen steht das Springen mit an erster Stelle des Mountainbike-Sports. Die Bauarbeiten werden von einer Fachfirma durchgeführt, die sich ausschließlich mit dem Bau von Mountainbike-Anlagen beschäftigt. Die Trailbauer bringen viel Erfahrung mit. So haben sie zum Beispiel im Bikepark "Hafjell" in Norwegen die Weltcup- und Weltmeisterschaftsstrecken kreiert und auch in Winterberg und Willingen gebaut. Die Baumaßnahme wird gefördert über das Leader Programm der Europäischen Union und des Landes Hessen aus dem Förderbudget der Region Lahn-Dill-Bergland.

Der Flowtrail und Übungsparcours wird in 2023 am Samstag, 1. April, mit einem Saisonstart-Event eröffnet. Bis dahin gibt es für die Verantwortlichen des Flowtrails und des FSC Flowtrail Sport Club einiges zu tun: Der trockene Sommer und die durchgängig hohe Nutzung von 400 bis 600 Abfahrten pro Woche haben der Strecke stark zugesetzt. Wie in jedem Winter müssen die Anliegerkurven wieder erhöht und repariert werden, die abgefahrenen Sprünge aufgefüllt und Bremswellen entfernt werden, Schäden am Table und Auffüllen freigefahrener Wurzeln und auch ein paar Neuerungen müssen bis zum 1. April erledigt werden. Um Werkzeug und Material in den Wald zu fahren hat der FSC Bad Endbach jetzt ein Elektrofahrzeug zur Verfügung.

Mit einer Förderung aus dem Regionalbudget des Lahn-Dill-Berglands und dem erfolgreichen Crowdfunding des FSC Bad Endbach wurde die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs ermöglicht, welches ab jetzt den Vereinsmitgliedern des Bauteams zur Verfügung steht. Die Winterpause des Flowtrails bedeutet jedoch nicht, dass die Räder bis zum April im Keller verschwinden müssen. Der Winter ist Saison des Radcross-Sports - der radsportlichen Winterdisziplin, die zurzeit mit der Entwicklung der Gravel-Räder einen riesigen Aufwind erfährt.

FSC Trainingsangebote im Winter:

W Samstags: 14 Uhr, Cross-Training mit Cyclocross-Rädern oder MTBs am Übungsparcours für Jung und Alt (nicht regelmäßig, bei Interesse in die Trainings-WhatsApp-Gruppe aufnehmen lassen über die E-Mail-Adresse flowtrail@bad-endbach.de oder fscbadendbach@gmail.com.

W Donnerstags: 17.30 Uhr, Calisthenics-Outdoor-Training an der Schutzhütte Wommelshausen

W Freitags: 20 bis 21.30 Uhr, Schwimmtraining Triathlon-Abteilung im Nautilust Gladenbach

Interessierte Nicht-Mitglieder sind zum Probetraining willkommen.