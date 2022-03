Flowtrail Bad Endbach startet Anfang April

So gut wie alle Anliegerkurven wurden aufgefüllt und Sprünge repariert: Ab 1. April sollen die Mountainbiker den Flowtrail in Bad Endbach wieder nutzen können. Foto: Gemeinde Bad Endbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD ENDBACH - Der Flowtrail Bad Endbach öffnet am 1. April mit neu überarbeiteter Strecke. Die legale Mountainbike-Strecke sei, so schreiben die Betreiber in einer Mitteilung, über die Wintermonate mit viel Einsatz und Unterstützung durch Spenden für Werkzeug und Material auf Vordermann gebracht worden.

"Shapen" heiße das Zauberwort: Die Strecken seien in großen Teilen mit Spezialwerkzeug, welches in Trailbau-Kreisen "Trail-Stuff" genannt werde, vollständig abgezogen worden. Dabei seien Unebenheiten geglättet, Bremswellen entfernt und "Pumptrack"-Wellen aufgebaut worden.

Außerdem seien so gut wie alle Anliegerkurven aufgefüllt und Sprünge repariert worden. Zwei im vorigen Jahr begonnene "Jump Line"-Abzweige stünden ebenfalls kurz vor der Fertigstellung. Erste Probefahrten der Bauherren des FSC Bad Endbach seien vielversprechend gewesen.

Für die Sicherheit der Mountainbiker würden vor der Öffnung Fachleute der Baumprofis von "Marbaum" noch einmal den Baumbestand am Flowtrail kontrollieren. Dabei würden abgestorbene Äste aus Baumkronen und angeschobene Bäume vom vorigen Sturm entfernt. Am Samstag, 26. März, werde mit der Jugendgruppe des FSC Bad Endbach, zusammen mit dem Revierförster, eine durch Windwurf und Käferbefall entstandene Freifläche mit der Bepflanzung von Bäumen wieder belebt.

Neu sei ab 30. April die Naturparklinie von Marburg über Niederwalgern nach Bad Endbach. Bei dieser Busverbindung könne man Fahrräder mitnehmen, um nach Bad Endbach zu kommen. Aus Richtung Herborn könne man - wie bisher - die "Blaue Linie" nehmen, wo ebenfalls Fahrräder mitgenommen werden könnten.

Juniortraining

immer dienstags

Im April starte ebenfalls die Möglichkeit, mit einem Werbeschild am Übungsparcours und im Flowtrail die ehrenamtlichen Arbeiten im und um den Flowtrail zu unterstützen. Mit der Öffnung des Flowtrails gehe es auch wieder für den Nachwuchs los: Jeden Dienstag außerhalb der Schulferien um 17.30 Uhr, erstmals (inklusive Bike-Check) am Dienstag, 5. April, finde das Juniortraining statt. Weitere Trainingstermine starten nach den Osterferien.