Flutkatastrophe: Hinterländer Burger geben neue Kraft

Das Rapid Relief Team wurde 2013 von der Plymouth Brethren Christian Church gegründet. Es bietet Wohltätigkeitsorganisationen, Behörden und Rettungsdiensten seine Unterstützung an. RRT hilft weltweit bei Katastropheneinsätzen

Die Teams waren schon bei Lawinenunglücken, Waldbränden, Vulkanausbrüchen oder beim Absturz des Germanwings-Flugzeugs in Frankreich im Einsatz. Während der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz halfen 120 RRT-Freiwillige in Ahrweiler und am Nürburgring mit, darunter 60 aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf.

Die Unterstützung des RRT erstreckt sich über vier Schwerpunkte: Notfall- und Katastrophenhilfe, Obdachlosigkeit, Jugend sowie Gesundheit und Behinderung. Die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer wird über Spenden von Unternehmen und Einzelpersonen finanziert.