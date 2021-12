Für Adventskonzert des Musikvereins gilt 2G+

Wenn der Musikverein Bad Endbach die Power-Ballade "Let it go" aus dem Film "Die Eiskönigin" anstimmt, sind auch die jungen Akteure aus dem Jugendorchester im Einsatz. Foto: Michael Tietz

BAD ENDBACH - Das Adventskonzert des Musikvereins "Hinterländer Blasmusik" Bad Endbach findet wie geplant am Samstag (4. Dezember) ab 19 Uhr im Bürgerhaus statt - allerdings mit neuen Corona-Schutzvorgaben. Für alle Besucher gilt die Regel "2G+". Dies bedeutet, dass nur Geimpften und Genesenen der Zugang gestattet ist. Diese müssen zusätzlich ein aktuelles Ergebnis eines Schnelltests vorweisen.

Die hessische Landesregierung hat die Corona-Schutzverordnung verschärft. Die beschlossenen weiteren Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie gelten ab Sonntag (5. Dezember). Dazu gehört unter anderem die Vorgabe, dass bei Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 100 Personen "2G+" gilt sowie ein Abstands- und Hygienekonzept erforderlich ist.

Daran orientiert sich die "Hinterländer Blasmusik" nun auch für ihr Konzert am Samstag. "Wir bitten alle Besucher, beim Einlass schon alle Nachweise griffbereit zu haben, auf die Abstände zu achten und die Maske nur am Sitzplatz abzuziehen", sagt Eva Meißner, zweite Vorsitzende des Musikvereins.

Eine Testmöglichkeit in Bad Endbach besteht am Samstag von 9 bis 11 Uhr in der Hessischen Berglandklinik. Über die Corona-Warn-App können sich Besucher direkt dort registrieren, so dass der Verwaltungsakt mit zusätzlichen Formularen entfällt. Die Corona-Testzentren im Haus des Gastes in Gladenbach (www.apotheke-am-postamt.de) und im Bürgerhaus in Dautphe (www.testzentrum-drk.de) sind am Samstag ebenfalls geöffnet - hier muss zuvor ein Termin vereinbart werden.

Die Bad Endbacher Instrumentalisten stimmen am Samstagabend neben weihnachtlichen Melodien in modernen Arrangements auch festlich-weltliche Stücke an. Die Talente aus dem Jugendorchester sind ebenfalls zu hören - unter anderem bei der stimmungsvollen Ballade "Let it go" aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren".

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Der Musikverein bittet aber um Spenden, die für die Nachwuchsförderung des Orchesters bestimmt sind.