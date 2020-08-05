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Mittwoch, 05.08.2020 - 18:00
3 min

Fußballer freuen sich auf warme Dusche

Rechtzeitig zum Start in die neue Saison gibt es im Vereinsheim des SV Flottweg Dernbach eine neue Heizungsanlage. Auch das Land Hessen gab 10 000 Euro dazu. Innen- und Sportminister Peter Beuth überreichte den Förderbescheid persönlich.

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Die Flottweg-Vereinsspitze und die aktiven Fußballer der Spielgemeinschaft Dernbach/Wommelshausen freuen sich über die neue Heizung. Sie ist auch mithilfe des Landes Hessen finanziert worden. Innenminister Peter Beuth (vorne, 2. v. r.) überreicht den Förderbescheid an den ersten Vorsitzenden Jonas Mankel (r.). Foto. Regina Tauer

Die Flottweg-Vereinsspitze und die aktiven Fußballer der Spielgemeinschaft Dernbach/Wommelshausen freuen sich über die neue Heizung. Sie ist auch mithilfe des Landes Hessen finanziert worden. Innenminister Peter Beuth (vorne, 2. v. r.) überreicht den Förderbescheid an den ersten Vorsitzenden Jonas Mankel (r.). Foto. Regina Tauer

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Die Flottweg-Vereinsspitze und die aktiven Fußballer der Spielgemeinschaft Dernbach/Wommelshausen freuen sich über die neue Heizung. Sie ist auch mithilfe des Landes Hessen finanziert worden. Innenminister Peter Beuth (vorne, 2. v. r.) überreicht den Förderbescheid an den ersten Vorsitzenden Jonas Mankel (r.). Foto. Regina Tauer

Die Flottweg-Vereinsspitze und die aktiven Fußballer der Spielgemeinschaft Dernbach/Wommelshausen freuen sich über die neue Heizung. Sie ist auch mithilfe des Landes Hessen finanziert worden. Innenminister Peter Beuth (vorne, 2. v. r.) überreicht den Förderbescheid an den ersten Vorsitzenden Jonas Mankel (r.). Foto. Regina Tauer

Vereinsvorsitzender Jonas Mankel (l). stellt Innenminister Peter Beuth die neue Heizung und Brauchwasseranlage im Dernbacher Vereinsheim vor. Foto: Regina Tauer

Vereinsvorsitzender Jonas Mankel (l). stellt Innenminister Peter Beuth die neue Heizung und Brauchwasseranlage im Dernbacher Vereinsheim vor. Foto: Regina Tauer

Freude über den Zuschuss: Innenminister Peter Beuth überreicht den Förderbescheid des Landes Hessen an Jonas Mankel, erster Vorsitzender des SV Flottweg Dernbach. Foto: Regina Tauer

Freude über den Zuschuss: Innenminister Peter Beuth überreicht den Förderbescheid des Landes Hessen an Jonas Mankel, erster Vorsitzender des SV Flottweg Dernbach. Foto: Regina Tauer

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Bad Endbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Bad-endbach Dernbach
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