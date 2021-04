Gastronom Ferron: "Perspektivlosigkeit geht an die Psyche"

Gemeinsames Schicksal: Restaurantinhaber Michael Ferron (l.) und Albert Döbele, Betriebsleiter der Lahn-Dill-Berglad-Therme, hoffen, dass sie bald wieder öffnen dürfen. Foto: Regina Tauer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD ENDBACH - Fast ein halbes Jahr steckt die Gastronomie schon im Dauer-Lockdown. Jedem vierten Betriebsinhaber in Deutschland hat die Coronakrise finanziell so stark zugesetzt, dass er überlegt aufzugeben. Diese Zahlen nennt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Zu diesen 25 Prozent rechnet sich der Bad Endbacher Gastronom Michael Ferron aktuell zwar noch nicht, der Betreiber des Restaurants "Ferron" in der Lahn-Dill-Bergland-Therme sagt aber auch: "Irgendwann stellt sich die Frage aber bei jedem, wenn das noch über viele Monate so weitergehen sollte."

Einbußen von im Durchschnitt 63 Prozent

Im Schnitt hatten die Gastwirte laut Dehoga im Jahr eins der Pandemie im Durchschnitt 63 Prozent Einkommenseinbußen zu verkraften. Ferron sagt, dass er sogar noch darüber liege. "Im sechsten Monat liegt der Verdienstausfall durch den zweiten Lockdown nun schon bei 100 Prozent", verweist er auf die finanziellen Auswirkungen für sein Unternehmen. Die Hälfte seiner 24 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, die andere Hälfte gehört zu den geringfügig Beschäftigten, das heißt, sie bekommen kein Geld von der Bundesagentur für Arbeit.

Fotos Gemeinsames Schicksal: Restaurantinhaber Michael Ferron (l.) und Albert Döbele, Betriebsleiter der Lahn-Dill-Berglad-Therme, hoffen, dass sie bald wieder öffnen dürfen. Foto: Regina Tauer Sein Restaurant ist eng mit der Lahn-Dill-Bergland-Therme verbunden und teilt mit ihr das Schicksal des Lockdowns. Michael Ferron wünscht sich nichts mehr, als endlich wieder aufmachen zu können. Foto: Regina Tauer 2

"Ich versuche, allen im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen", sagt Ferron. Beschäftigte in der Gastronomie gehörten nun mal nicht zu den Spitzenverdienern. Nur noch 60 Prozent vom Lohn - das treffe sie hart. Dazu kommt: Trinkgelder fallen weg, ebenso die Überstunden. Er habe den Lohn aus eigenen Mitteln aufgestockt, sagt Ferron. "Ich mache das, solange ich das kann. Denn ich will meine Leute ja halten, wenn es wieder weitergeht." Nicht alle seien geblieben, zwei Jüngere hätten die Miete für ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können und seien zu ihren Eltern gezogen, berichtet Ferron.

"Ich als Gastronom habe seit einem Jahr keinen Pfennig verdient, das heißt, ich habe kein Einkommen. Ich lebe von meinen Ersparnissen", beschreibt der 52-Jährige seine persönliche Lage. Um finanziell als Unternehmen weiter bestehen zu können, hat er vergangenes Jahr einen Kredit aufgenommen. Ferron weiß, dass es seinen Kollegen etwa in Spanien schlechter geht. "Bei den laufenden Kosten wird uns geholfen. Dafür bin ich auch dankbar." Die staatliche Überbrückungshilfe für November und Dezember habe er erhalten, das decke 90 Prozent der Kosten ab." Das Geld für die ersten Monate des Jahres 2021 steht noch aus. Die Unterlagen liegen beim Steuerberater - "die Grundlagen für die Beantragung ändern sich ständig, angeblich soll alles einfacher werden", so Ferron. "Man will ja auch nichts falsch machen und Geld zu Unrecht beantragen."

"Es tut unendlich weh. Ich wäre schon dankbar, wenn wir wenigstens wieder draußen aufmachen könnten. Aber es ist, wie es ist", schildert der Bad Endbacher seine Gefühle. Das gehe irgendwann auch an die Psyche. "Wir möchten endlich einmal wieder das tun, für das wir da sind." Seit 1976 ist die Familie in der Gastronomie tätig. Immer in enger Verbundenheit zum Bad Endbacher Bäderbetrieb. Von Anfang an - also seit Oktober 2009 - sorgt Ferron in der Therme für das kulinarische Wohlergehen der Gäste. Die enge Verbundenheit ist in normalen Zeiten ein großes Plus, doch auch die Therme fällt unter die Lockdown-Verordnung. Ferron hat lange überlegt, Gerichte im Außenverkauf anzubieten, den Gedanken am Ende aber wieder verworfen. "Die Qualität kommt nicht so richtig rüber wie bei der direkten Bewirtung", so seine Überzeugung. "Das geht beim Pizzaverkauf leichter." Seine Speisen aber würden "auf den Punkt hin zubereitet".

Auch wirtschaftlich rechne es sich vermutlich nicht. "Sie müssen ja die Ware vorhalten, die Kosten für die Arbeitskraft und auch den Energieverbrauch berücksichtigen." In der Stadt lasse sich das vielleicht machen, auf dem Land sei dies schwieriger.

Ferron hofft, bald die Terrasse öffnen zu können

Nach dem ersten vergleichsweise kurzen Lockdown im Frühjahr 2020 konnte die Gastronomie - wenn auch mit Auflagen und weniger Einnahmen, als in den Jahren zuvor - im Mai für einige Monate öffnen.

Dieses Mal quält die Perspektivlosigkeit. An eine Öffnung der Terrasse im April ist nicht zu denken, auch für den kommenden Mai wagt Ferron keine Prognose. Es freut ihn, dass sich am Montag Wissenschaftler, die sich mit der Verbreitung des Virus durch Aerosole auskennen, zu Wort meldeten und Aktivitäten im Freien als risikoarm einschätzten.

"Ich hoffe, dass es bei den Leuten auf offene Ohren stößt, die die Entscheidungen treffen", sagt Ferron. Er ist überzeugt: Die Schließung der Gastronomie im November hatte keinen Einfluss auf die Infektionszahlen. "Wir haben schon im letzten Jahr ganz extrem alle Vorgaben erfüllt - mit Hygienemaßnahmen, Luftreiniger, Trennscheiben, bei der Nachverfolgung der Kontakte." Ferron: "Wir sind strenger aufgestellt als manche Arztpraxis und trotzdem sind wir zu."