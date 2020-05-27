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Mittwoch, 27.05.2020 - 18:00
3 min

Gericht: Bad Endbacher äußert sich zu Missbrauchs-Vorwurf

Neben versuchten Totschlags auf dem Kirschenmarkt wirft die Staatsanwaltschaft einem Bad Endbacher auch vor, eine schlafende Frau sexuell missbraucht zu haben ...

Von Heiko Krause
Neben versuchtem Totschlag auf dem Kirschenmarkt, wirft die Staatsanwaltschaft einem Bad Endbacher auch vor, eine schlafende Frau sexuell missbraucht zu haben. Archivfoto: Christian Röder

Neben versuchtem Totschlag auf dem Kirschenmarkt, wirft die Staatsanwaltschaft einem Bad Endbacher auch vor, eine schlafende Frau sexuell missbraucht zu haben. Archivfoto: Christian Röder

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