Gesangverein Hartenrod: Vorfreude steigt für ein Konzert

BAD ENDBACH-HARTENROD - Die Proben für ein Konzert im kommenden Jahr laufen schon. Weitere Sänger sind willkommen. Was sonst noch beim Gesangverein Hartenrod ansteht und was das Jahr bisher zu bieten hatte, haben Teilnehmer der Hauptversammlung im Vereinslokal der Gaststätte Pfeifer "Dachsbau" erfahren.

Bilanz und Ausblick: Trotz Corona haben einige Veranstaltungen stattgefunden, an denen sich der Verein beteiligte. Beim Weihnachtsmarkt hat der Gesangverein Glühwein angeboten und Basteleien verkauft. Im Mai gab es eine geführte Kräuterwanderung mit anschließendem Beisammensein. Beim Johannismarkt im Juni beteiligten sich die Mitglieder mit einem Getränkestand.

Seit Beginn des Jahres finden wieder regelmäßig Proben statt, auch wenn es bisher noch keine öffentlichen Auftritte gab. Für den Volkstrauertag am 13. November ist ein Konzert in der evangelischen Kirche geplant. Auch am lebendigen Adventskalender beteiligt sich der Verein mit Musikstücken.

Seit einigen Wochen bietet Dirigent Christian Stark ein Projekt an: Die Musiker proben Evergreens, die im kommenden Jahr bei einem Konzert präsentiert werden sollen. Der Chor hat dadurch schon einige neue Sänger bekommen. Alle, die gerne singen, sind willkommen. Man muss deshalb kein Vereinsmitglied werden. Die Proben finden immer dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr für die Frauen statt und von 19.30 bis 20.30 Uhr wird zusammen mit den Männern geübt.

Ehrungen: Gerolf Happel (50 Jahre), Bernd Eckel, Rüdiger Flegel und Frank Fehling (40 Jahre), Michael Ax, Ute Haus Elisabeth Mussong, Ingrid Rink und Rainer Simon (25 Jahre) und Renate Schäfer (15 Jahre).