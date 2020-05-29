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Freitag, 29.05.2020 - 19:50
4 min

Gewaltspirale endet mit Messerstich auf dem Kirschenmarkt

Vier Jahre und drei Monate Jugendstrafe wegen versuchten Totschlags, sexuellen Übergriffs, sowie Körperverletzung lautet das Urteil des Amtsgerichts gegen einen Bad Endbacher (22).

Von Heiko Krause
Ein versuchter Totschlag auf dem Gladenbacher Kirschenmarkt war nur eine der Straftaten, für die ein 22-Jähriger aus Bad Endbach nun für über vier Jahre hinter Gitter muss. Archivfoto: Christian Röder

Ein versuchter Totschlag auf dem Gladenbacher Kirschenmarkt war nur eine der Straftaten, für die ein 22-Jähriger aus Bad Endbach nun für über vier Jahre hinter Gitter muss. Archivfoto: Christian Röder

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