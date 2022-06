Glasfaserausbau im Hinterland

Noch in diesem Jahr soll Glasfaser im Hinterland in den Boden. Die Telekom gibt die Pläne für Gladenbach, Breidenbach, Dautphetal und Bad Endbach bekannt. Archivfoto: Sina Schuldt/dpa

BAD ENDBACH/BREIDENBACH/DAUTPHETAL/GLADENBACH - Das schnelle Internet kommt nach Gladenbach, Breidenbach, Dautphetal und Bad Endbach. Die Deutsche Telekom hat jetzt Details zum Ausbau des Glasfasernetzes in Stadt und Gemeinden bekannt gegeben.

Demnach will das Unternehmen den Glasfaserausbau noch 2022 für rund 3300 Haushalte im Stadtteil Mornshausen und in der Kernstadt Gladenbach starten. In einem zweiten Schritt sollen dann weitere 2900 Glasfaseranschlüsse in den anderen Stadtteilen ausgebaut werden. Die Telekom arbeitet dabei im Auftrag der GlasfaserPlus, einem Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors.

In Breidenbach will die Telekom rund 2400 Glasfaser-Anschlüsse bauen: Im ersten Schritt werde man den Glasfaserausbau noch in 2022 für rund 1400 Haushalte in der Kerngemeinde starten, heißt es in einer Mitteilung, im zweiten Schritt sollen weitere 1000 Glasfaseranschlüsse in den Ortsteilen Wiesenbach, Kleingladenbach, Niederdieten und der Kerngemeinde folgen.

In Bad Endbach werde die Telekom den Glasfaserausbau noch in 2022 für rund 2100 Haushalte im Ortsteil Hartenrod und in der Kerngemeinde starten. Im Anschluss sollen weitere 1900 Glasfaseranschlüsse in den anderen Ortsteilen ausgebaut werden.

Auch in Dautphetal wird gebaut: Der Ausbau starte in 2022 für rund 4000 Haushalte in Buchenau, Friedensdorf, Mornshausen, Holzhausen und Dautphe. Weitere 1500 Glasfaseranschlüsse in anderen Ortsteilen folgen.

Kostenloser Anschluss während der Ausbauphase

Das neue Netz soll Downloadgeschwindigkeiten von einem Gbit/s erlauben, so das Unternehmen. Weiter heißt es, die GlasfaserPlus vermiete das Netz anbieteroffen an alle Telekommunikationsanbieter, womit Bürger die freie Wahl haben, bei wem sie Telefon, Internet oder Fernsehen buchen möchten.

Zudem schließe die GlasfaserPlus eine Immobilie während der Ausbauphase kostenfrei an, wenn der Kunde einen Glasfaser-Tarif bei einem Telekommunikationsanbieter abschließt.