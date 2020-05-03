Sonntag,
03.05.2020 - 20:00
2 min
Grünes Licht für Sonnenenergie im Salzbödetal
Die gute Sonnenlage macht es möglich: Zwei Investoren interessieren sich für Randgrundstücke im Interkommunalen Gewerbepark Salzbödetal. Den Verbandsvertretern ist die Bürgerbeteiligung wichtig.
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
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