Gruppe "Bad Endbach hält zusammen" startet

Einkäufe für ältere Mitbürger - das ist eine der zentralen Aufgaben von Ehrenamtlichen in Bad Endbach. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bad Endbach. "Bad Endbach hält zusammen" - unter diesem Motto haben sich Ehrenamtliche und die Gemeinde zusammengetan, um zu helfen. Am Mittwoch startete das Projekt.

Ein Schwerpunkt der Arbeit bildet die Übernahme von Einkäufen. Ältere Bürger und andere Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen durch das Coronavirus besonders gefährdet sind, können darauf zurückgreifen. Auch Kranke, Menschen in Quarantäne oder Beschäftigte im Medizinbereich oder anderen sehr geforderten Berufsgruppen werden in einem Flyer angesprochen, sich zu melden. Unter der E-Mail-Adresse einkaufshilfe@bad-endbach.info und der Telefonnummer 01 60- 9 921 47 93 ist die Initiative "Bad Endbach hält zusammen" zu erreichen. Die erste Anruferin war eine ältere Frau, die nicht so gut zu Fuß sei und Hilfe beim Einkaufen brauche, berichtet Maureen Pfeiffer. Sie macht an diesem ersten Nachmittag Telefondienst und ist eine der Initiatorinnen, die die Aktion über Facebook auf den Weg gebracht hat. Insgesamt gebe es, so Pfeiffer, rund 15 Helferinnen und Helfer, die sich bei "Bad Endbach hält zusammen" engagieren wollen. "Die Gemeinde ist an uns herangetreten, um die Hilfe gemeinsam zu organisieren", sagt Pfeiffer.

Zu "Bad Endbach hält zusammen", gehören neben den "federführenden Frauen", so Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) auch das Bürgerbusteam, die Initiative "Miteinander-Füreinander" und die Gemeinde. Für die Einkäufe wurde eine Kooperation mit dem Supermarkt von Manuel Studer eingegangen. Der Bad Endbacher Kaufmann sei auf die Gemeinde zugegangen, berichtet Schweitzer. Die Einkaufstüten würden in dem Supermarkt bereits fertig gepackt und stünden zum Abholen für den Bürgerbus bereit. Wichtig sei die kontaktlose Übergabe an die Hilfesuchenden, betont Schweitzer. "Deshalb laufen die Einkäufe über das Kundenkonto der Gemeinde, die Ware wird erst einmal uns in Rechnung gestellt." Das Geld soll dann von den Bürgern überwiesen werden. Studer habe für den Service extra eine geringfügig Beschäftigte eingestellt, so Schweitzer. Die Kooperation mit anderen Anbietern ist derzeit nicht vorgesehen. Ein fester Anlaufpunkt sei sinnvoll, erläutert Schweitzer.

Hilfe beim Einkaufen gibt es in Bad Endbach von verschiedener Seite. Die Mädchenschaft in Bottenhorn biete sie zum Beispiel an, sagt Schweitzer, auch die Kirche in Bad Endbach. Auch diese könnte ihre Hilfe unter dem Dach von "Bad Endbach hält zusammen" anbieten. Schweitzer: "Der Plan ist, dass alle anderen Initiativen, die sich in der Gemeinde für die Coronahilfe gebildet haben, sich ein Stück weit wiederfinden." Das diene der Koordinierung.

"NICHT ALLEIN" IN GLADENBACH Seit Montag bieten Pia Runzheimer und Corinna Aubray gemeinsam mit zwei Helfern Unterstützung beim Einkauf und kleineren Besorgungen bei Post oder Apotheke und ähnlichen Dingen an. Ihre Zielgruppe sind Menschen, die wegen Vorerkrankungen besonders gefährdet sind und Senioren. Die Initiative mit dem Namen "Nicht allein" wendet sich aber auch an Menschen, die im Medizinsektor tätig sind und beruflich sehr belastet sind. Auch Rollstuhlfahrer, die einmal an die frische Luft möchten, können sich für einen kurzen Spaziergang an die Initiative wenden. Auf das Tragen von Masken, Handschuhen und die nötige Desinfektion werde geachtet, sagt Runzheimer, die als Kinderkrankenschwester medizinische Erfahrung hat. Zwei ältere Frauen haben bereits von der ehrenamtlichen Einkaufshilfe Gebrauch gemacht, sagt Runzheimer. Einer dieser beiden Kontakte wurde über die evangelische Kirche vermittelt. Zu erreichen ist die Hilfe unter folgenden Telefonnummern: 01 71-16 85 45 5 (Pia Runzheimer) und 0 27 76-44 59 58 8 (Corinna Aubray). Die E-Mail-Adresse lautet: nicht_allein@freenet.de.

"Bad Endbach hält zusammen" versteht sich nicht als Verein, sondern als "Menschen, die anderen bedürftigen Menschen gerne eine gute und hilfreiche Tat anbieten", heißt es in dem Flyer.