Hartenrod feiert Waldweihnacht

BAD ENDBACH-HARTENROD - Die Evangelische Kirchengemeinde Hartenrod feiert am Sonntag (5. Dezember) eine Waldweihnacht.

Die Teilnehmer treffen sich um 16 Uhr auf dem Parkplatz des Rasenplatzes (am Bismarck) und gehen von dort zu Fuß circa 20 Minuten in den Wald, wo ein Gottesdienst gefeiert wird. Im Anschluss gibt es ein warmes Getränk, bevor der Heimweg angetreten wird. Gegen 18 Uhr werden alle zurück am Parkplatz sein.

Teilnehmer werden gebeten, sich warm anzuziehen und eine Taschenlampe sowie eine Tasse mitzubringen. Die Freiwillige Feuerwehr begleitet die Gruppe mit Fackeln, und der Posaunenchor unterstützt musikalisch. Beim Singen gilt Maskenpflicht.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Weg nicht an allen Stellen für Kinderwagen geeignet ist und dass es keine Sitzmöglichkeiten gibt.

Bei Regen findet der Gottesdienst um 16.30 Uhr in der evangelischen Kirche statt, dort gilt die 3G-Regel. Die Anzahl der Plätze in der Kirche sind auf 70 Personen begrenzt.