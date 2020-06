Hartenroder feiern im Auto

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bad Endbach-Hartenrod (red). Das Auto wird zur Partyzone: Am Freitag, 26. Juni, und Samstag, 27. Juni, findet erstmalig die "Auto-Disco on Tour" auf dem Festplatz Am Loh in Hartenrod statt. Mit einer UKW-Frequenz wird die Musik dabei direkt in die Autoradios gesendet. Musikwünsche gehen per WhatsApp direkt an den DJ und für Stimmung sorgt zudem eine Lichtshow. Autotickets gibt es unter: www.as-tickets.de.

Außerdem wird am Sonntag, 28. Juni, um 10 Uhr ein Gottesdienst veranstaltet. Die Einfahrt dazu ist um 9 Uhr. Diese Veranstaltung ist kostenfrei.

Die Volbeat-Tribute-Band "Still Counting" ist am Freitag, 26. Juni, zu Gast in Hartenrod. Die fünf Musiker zelebrieren ihre Vorbilder bis aufs Genauste mit knallendem Sound, treibenden Drums, sägenden Gitarren aber auch eingängigen Melodien sowie schon fast erschreckend ähnlicher Stimme und lassen jedes Autoradio rocken. Einfahrt ist ab 20 Uhr. Tickets kosten von 10 bis 26,50 Euro.

Am Samstag, 27. Juni, kommt die "Mallorca-Party" mit Bierkönigstimmung nach Hartenrod. "DJ Düse" der seit 2004 im legendären "Bierkönig" auf Mallorca auflegt, wird mit seiner Moderation und Musikauswahl aus Partyschlagern, Charthits und eigenen Songs, wie "Wir bleiben zu Hause" oder "Hubschraubereinsatz", das Partyvolk in Stimmung bringen.

Musik und Pizza

per App bestellen

Abgerundet wird das Mallorca-Programm mit DJ Oliver Schraml, der bereits mehrfach mit Micky Krause, Mia Julia und Ikke Hüftgold auf der Bühne stand. Einfahrt ab 20 Uhr. Gekühlte Getränke bekommt man für zwei Euro direkt an sein Auto geliefert. Für den Hunger gibt es ofenfrische Pizza, die man direkt vor Ort per WhatsApp bestellen kann. Tickets kosten von 10 bis 22 Euro.