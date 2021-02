Hartenroder Ortsbeirat zieht Bilanz

Die Straße "Am Spatwerk" mit neuer Asphaltdecke und einem Fußweg gehört zu den Projekten, für die sich der Hartenroder Ortsbeirat stark gemacht hat. Foto: Peter Piplies

BAD ENDBACH-HARTENROD - Der Ortsbeirat in Hartenrod hat in seiner jüngsten Zusammenkunft Bilanz gezogen.

Ortsvorsteher Hans-Jürgen Debus gab einen Rückblick über die zu Ende gehende Legislaturperiode. Insgesamt haben Debus und seine Mitstreiter über 50 Anregungen, Ideen und Forderungen an den Gemeindevorstand in Bad Endbach gerichtet.

In Hartenrod hat die Straße "Am Spatwerk" eine neue Asphaltdecke und einen Fußweg erhalten. "Am Goldfloß" wurde erneuert und die Ebeltstraße erhielt ebenfalls eine Fahrbahndecke.

Weiter saniert wurden der Waldweg, die Zufahrt zu den Grundstücken "Am Loh" unterhalb der Volkshalle und der untere Teil des Wetzlarer Wegs. Fertig ausgebaut ist nun auch die Goethestraße. Für das Jahr 2022 stehe noch die Erneuerung des "Oberen Weltersberg" an, erläuterte Debus in seinem Bericht.

Sechs Jahre habe es zudem gedauert, bis die Stützmauer an der Hauptstraße endlich erneuert werde. Ein erster Teil ist bereits fertiggestellt. Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten weitergehen.

Auf dem Friedhof in Hartenrod wurden in der Legislaturperiode die Toiletten in der Friedhofshalle erneuert. Auf dem Gottesacker selbst wurden Bäume gepflanzt und Baumurnengräber ermöglicht. Außerdem legte die Gemeinde weitere Rasengräber an. Der Ortsbeirat beschaffte eine Beschallungsanlage im Wert von 1800 Euro für die Friedhofshalle.

Der Spielplatz am "Neuen Weg" hat jetzt neue Sitzgelegenheiten, und auf dem Spielplatz an der Poststraße wurden neue Geräte aufgestellt. Zudem solle in Kürze der Bolzplatz auf Vordermann gebracht werden, berichtete Debus.

Parkplatz an Schutzhütte besser beleuchten

Der Ortsbeirat selbst hat unter anderem die Bewässerung des Rasenplatzes des SV Rot-Weiß Hartenrod, Projekte an der Schutzhütte der IG-Frankreich, die neue Garage beim Jeegels Hoob, die Marktkommission und die Renaturierung des Salzbödequelle finanziell unterstützt.

Noch einen weiteren Wunsch gaben Debus und seine Mitstreiter an den Gemeindevorstand weiter. Oberhalb der Schutzhütte ist ein neuer Parkplatz für Besucher entstanden. Die Kommunalpolitiker regen an, dort eine weitere Straßenlampe zu installieren, um den neuen Parkplatz zu beleuchten. So werde der Weg bei Dunkelheit sicherer.